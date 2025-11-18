Así es el programa de Lenguas Modernas con enfoque internacional de la Universidad ECCI

En el programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI, la internacionalización es una parte fundamental de la formación. Las movilidades académicas permiten que los estudiantes vivan experiencias que van más allá del aula y entren en contacto con diferentes realidades culturales y académicas.

Gracias a convenios nacionales e internacionales, el programa ofrece diversas oportunidades que fortalecen el aprendizaje de lenguas, la comprensión intercultural y una visión más amplia del mundo.



Estos encuentros de corta duración permiten que estudiantes y docentes dialoguen con expertos de distintos países como Francia, República Dominicana, Ecuador, Panamá y México. Son espacios que actualizan conocimientos y permiten compartir miradas sobre la lengua, la cultura y la comunicación. También ayudan a desarrollar habilidades como la adaptabilidad y el trabajo en equipo.

Los semestres de intercambio también brindan la posibilidad de estudiar en instituciones aliadas en el exterior. Los estudiantes acceden a clases especializadas, bibliografía internacional y nuevas comunidades académicas. Estas experiencias fortalecen la autonomía, la resiliencia y la capacidad de adaptación. En muchos casos incluyen becas o apoyos. Los participantes destacan el impacto personal y profesional que estos intercambios han tenido en su formación.

Como parte de la internacionalización en casa, las clases espejo conectan a los estudiantes con docentes y grupos de universidades extranjeras mediante sesiones virtuales. Este formato permite compartir conocimientos, comparar enfoques y practicar otras lenguas sin necesidad de viajar.

La participación en congresos también es una forma de movilidad que impulsa la divulgación del conocimiento y la creación de redes académicas. El Congreso Internacional de Lenguas Modernas (CILMO), organizado por la Universidad ECCI, es un espacio que reúne a expertos nacionales e internacionales y promueve el diálogo sobre lengua, comunicación y cultura.

Cada una de estas experiencias demuestra el compromiso del programa de Lenguas Modernas con una formación de calidad. Al combinar aprendizaje, intercambio cultural y desarrollo personal, la Universidad ECCI prepara a sus estudiantes para comprender y participar activamente en un mundo diverso e interconectado.