Pedro Pablo Ochoa interpreta a El Búho en 'La Reina del Flow 3'

El Búho, interpretado por Pedro Pablo Ochoa, seguirá al frente de la emisora Mero Power y, con el tiempo, irá consolidando su amistad con Yeimy Montoya y Charly Cruz en 'La Reina del Flow 3'.

Pedro Pablo Ochoa interpreta a El Búho

El Búho, quien tiene 55 años, continuar como dueño de la emisora Mero Power y con el tiempo seguirá fortaleciendo su amistad con Yeimy Montoya y Charly Cruz

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de ene, 2026
Pedro Pablo Ochoa interpreta a El Búho