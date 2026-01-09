Pedro Pablo Ochoa interpreta a El Búho

Sigue siendo el dueño de la emisora comunitaria Mero Power, viviendo en la comuna y poniendo a bailar a todo el que escucha su dial. En estos años, el Búho, de 55 años, ha fortalecido la relación de amistad con Yeimy y Charly, al que no solo le cree su transformación sino que lo defenderá como una fiera de sus contrincantes.

Quién es Pedro Pablo Ochoa, que interpreta a El Búho en 'La Reina del Flow 3'

Pedro Pablo Ochoa Quijano es un actor colombiano con amplia experiencia en cine, televisión y series dramáticas. Se ha destacado por su versatilidad y su capacidad para interpretar historias intensas y de corte urbano, consolidándose como un intérprete confiable y reconocido en la industria audiovisual.

Es conocido internacionalmente por su papel de 'El Búho' en La Reina del Flow 3, personaje que lo posiciona dentro de una de las series más vistas y reafirma su relevancia dentro del elenco.





A lo largo de su carrera ha participado en producciones cinematográficas y audiovisuales de gran impacto, demostrando su capacidad para adaptarse a distintos géneros y contextos dramáticos.

Además de la televisión, Ochoa ha formado parte de proyectos cinematográficos que lo han acercado a diversas audiencias, construyendo una trayectoria que combina producciones populares con esfuerzos artísticos más especializados.

