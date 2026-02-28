Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, no se guardó nada sobre su relación con Jenny López - CaracolTV
Jhoncito Preguntón fue hasta Arabia, Risaralda, para ser testigo de la unión entre Jhonny Rivera y Jenny López. Allí habló con personalidades como La Liendra, Dani Duke y demás invitados que asistieron al evento.
Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, no se guardó nada sobre su relación con Jenny López
