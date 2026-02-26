Myrian se tatuó nombre de Zambrano, ganador del ‘Desafío’, y lo lució con orgullo

Y es que en la recta final del ‘Desafío’, Zambrano y Miryan tuvieron una química inusual, por la que incluso sus mamás los reunieron para conversar de su relación y saber qué tan seria era.

Aunque ambos señalaron que se trató de una situación fortuita, y qué no sabían qué iba a pasar fuera del ‘Desafío’, los exconcursantes, al parecer, siguen más unidos que nunca. De hecho, Miryan, que fue mamá adolescente, se atrevió a hacerse un tatuaje en honor al medallista olímpico.

La caleña se tatuó el nombre del atleta, Anthony, en una parte de su cuello, con un diseño delicado, en línea negra. La deportista mostró una foto de cómo le quedó durante de una dinámica en su cuenta de Instagram, en la que respondió varias preguntas de sus seguidores.

Mientras se hacía el tatuaje, Miryan hizo un ‘Live’, por medio de la misma red social, en el que se le vio muy acaramelada junto a Zambrano y en varias oportunidades lo llamó “amor”. Incluso, bromeó con que la plata que él se ganó en la gran final programa de Caracol Televisión hace parte de la bolsa de la "familia", que al parecer ya sueñan con formar.

¿Cuánto dinero se llevó Myrian del ‘Desafío’?

Aunque el gran premio del ‘Desafío’ se lo llevó Zambrano, el atleta confirmó a este portal que le daría la mitad a su dupla, pues ella fue fundamental para que él pudiera avanzar hasta la prueba final. Es decir, Myrian se quedó con 300 millones de pesos (de los 600 millones que ganó el guajiro), pero, mientras estuvo en competencia, logró ganar más de 55 millones de pesos, por lo que al final se llevó una gran suma de dinero.