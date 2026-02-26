Publicidad

Myrian, del 'Desafío', se tatuó nombre de Zambrano, el ganador, y mostró foto

Myrian se tatuó nombre de Zambrano, que ganó el 'Desafío' 2025, y mostró foto de cómo le quedó. Detalles de cómo empezó la relación de los exconcursantes del programa de Caracol.

Myrian se tatuó nombre de Zambrano, ganador del ‘Desafío’, y lo lució con orgullo

La caleña, que fue dupla con el atleta guajiro en la final del programa de Caracol, confirmó que plasmó el nombre de su compañero, y al parecer nuevo amor, en el cuello.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de feb, 2026
