Cuánto costó el regalo que Arelys Henao les dio a Jhonny Rivera y Jenny López en su boda

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de canciones como 'Mi decisión', 'El pegao', 'Te extraño', 'Sígueme' y 'Tomando cerveza' expresó después de su boda que tanto él como su esposa quedaron con encantados con el regalo que les dio Arelys Henao. Se trató de una máquina para hacer granizados que los sorprendió por su practicidad, pero también por su tecnología.

Cuánto costó el regalo que Arelys Henao les dio a Jenny López y Jhonny Rivera

De acuerdo con tiendas online, este electrodoméstico tiene un valor de 1'499.000 pesos colombianos, que equivale a alrededor de 400 dólares. Este precio puede variar según la tienda en la que esté disponible y las promociones de cada sucursal. Dentro de los detalles se destaca el tamaño, pues mide aproximadamente 16 centímetros de ancho y 42 centímetros de alto.



La descripción detalla que la máquina tiene la capacidad de hacer granizados y bebidas heladas que van desde zumos de frutas hasta cócteles con o sin alcohol. Adicionalmente, está diseñada para hacer las preparaciones en tan solo 30 minutos sin necesidad de agregar hielo y mantener la bebida hasta por 12 horas.





Henao fue una de las figuras públicas que más se mostró emocionada por la unión religiosa de esta pareja. En su feed de Instagram, donde recoge casi dos millones de seguidores, publicó un video de los cantantes saliendo de la iglesia en Arabia, Risaralda, con la siguiente descripción: "Felicidades a los nuevos esposos @jhonnyrivera y @jennylopez_oficial que Dios los bendiga y que ese lindo hogar sea para siempre ❤️".

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Arelys, nuestra reportera de confianza 🥹🫶🏻. Nos sentimos ahí, que viva el amor ❤️‍🩹", "Felicidades, ❤️❤️❤️👏👏👏que sea eterna esta unión, bendiciones. ❤️❤️❤️❤️❤️Guapos👏👏👏❤️❤️❤️", "La boda sus sueños. ❤️❤️❤️ Venció el amor 💘 y la edad, que se pongan de pie y aplauda 👏👏👏👏", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Este no fue el único regalo que recibió el cantante de música popular en su matrimonio, pues expuso que también le dieron cubiertos, vajillas y electrodomésticos como una freidora de aire y una máquina para hacer café.

