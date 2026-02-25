Publicidad

Dónde vivirán Jhonny Rivera y Jenny López: fotos de la nueva casa de la pareja - CaracolTV

El cantante de música popular apareció en redes sociales después de la boda y mostró imágenes de la nueva propiedad. Según informó, su esposa está terminando de trastearse.

Dónde vivirán Jhonny Rivera y Jenny López: la cantante tendrá que convivir con su suegra

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de feb, 2026
Jhonny Rivera mostró dónde vivirá de ahora en adelante con Jenny López, su esposa.