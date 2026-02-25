Dónde vivirán Jhonny Rivera y Jenny López: la cantante tendrá que convivir con su suegra

El pasado 24 de febrero, el intérprete de canciones como 'Mi decisión', 'Tomando cerveza', 'El intenso' y 'El pegado' apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cuatro millones de seguidores, para participar en una dinámica de 'Preguntas y Respuestas'. Allí se pronunció sobre diferentes detalles de su boda y hasta mostró la casa donde vivirá con su ahora esposa.

Dónde vivirán Jhonny Rivera y Jenny López

De acuerdo con la versión del cantante, no vivirán en la finca que la mayoría de sus seguidores conocen, sino en una casa "con muchas flores" y buena iluminación. El artista aprovechó el espacio para mostrar la propiedad, dejando ver que cuenta con piscina, un pequeño bosque y que el interior tiene una decoración en tonos neutros.



"Nos vinimos para acá, ella no ha terminado de trastear, todavía está trasteando ropita", mencionó, señalando que antes de casarse por la iglesia dormían en algunas ocasiones juntos y pasaban la noche entre la finca de él y la casa de ella; sin embargo, esto ahora cambió, por lo que vivirán en el mismo hogar junto a su mamá y su tía.



Cómo es la relación de Jenny López con la mamá de Jhonny Rivera

Al ver que sus seguidores estaban interesados en saber si a López le molesta la idea de vivir con su suegra en el mismo techo, Rivera mencionó que para él este tema era un no negociable y que se enamoró al ver la forma en la que su pareja sentimental decidió tomar una posición al respecto.





"Se llevan muy bien, ese es uno de los motivos por los cuales yo escogí a Jenny porque para mí es muy importante que me quieran a mi mamá porque yo no soy capaz de dejar a mi mamá sola (...) No, Jenny le hace las uñas, le hace masajes en los pies, Jenny es un amor, esta es una de las cosas que me enamoraron de Jenny", dijo en medio de la plataforma.

Por el momento, la pareja se está preparando para iniciar su tour por Europa el 4 de marzo para posteriormente irse oficialmente a su luna de miel y disfrutar de sus vacaciones como marido y mujer.