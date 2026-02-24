Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo ‘A Otro Nivel’
Murió actor de 'Lizzie McGuire'
Emmanuel Esparza se casará
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Millie Bobby Brown celebró sus 22 años con una fiesta temática al estilo 'Bridgerton' - CaracolTV

La estrella de Stranger Things no solo celebró su cumpleaños por primera vez con su hija adoptiva, sino que también lo hizo con una fiesta en donde la corte francesa fue protagonista.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Millie Bobby Brown celebró sus 22 años con una fiesta temática al estilo 'Bridgerton'

La estrella de Stranger Things no solo celebró su cumpleaños por primera vez con su hija adoptiva, sino que también lo hizo con una fiesta en donde la corte francesa fue protagonista.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Millie cumpleaños 22.jpg