Millie Bobby Brown celebró sus 22 años con una fiesta temática al estilo 'Bridgerton'

Millie Bobby Brown compartió con sus seguidores cómo vivió la celebración de sus 22 años a través de una fiesta temática inspirada en el estilo de Bridgerton. La ambientación incluyó referencias a la moda francesa del siglo XVII, con corsés, perlas y prendas de estilo bombacho.

La actriz cumplió años el 19 de febrero. Ese día publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que apareció junto a su hija en la playa. En el mensaje que acompañó la fotografía, expresó agradecimiento hacia su esposo, su hija, su familia, sus amigos y sus animales, además de enviar saludos a quienes le hicieron llegar felicitaciones.

Días más tarde, el 23 de febrero, difundió nuevas imágenes relacionadas con el festejo. En las fotografías se la vio con un corsé rosa pálido adornado con perlas y detalles en las mangas. El conjunto se completó con un short de estilo bombacho y medias de encaje. También llevó un collar de perlas y pendientes colgantes a juego. En algunos momentos utilizó una corona de terciopelo con cintas lilas y plumas rosadas, un accesorio que remitió a la figura de María Antonieta.



El evento reunió a un grupo reducido de amigos cercanos. Durante la celebración estuvo acompañada por su esposo, Jake Bongiovi, con quien se unió en matrimonio en 2024; quien vistió una chaqueta oscura y una camisa blanca de cuello, en línea con la ambientación elegida.

Entre los invitados también se encontraban compañeros del elenco de Stranger Things. Asistió David Harbour, quien interpretó a Jim Hopper en la producción, y Jamie Campbell Bower, conocido por haber dado vida al personaje de Vecna en la misma serie.

La celebración se dio en un momento de cambios en la vida de la actriz, tras el cierre definitivo de Stranger Things. A sus 22 años, atravesó nuevas etapas personales y profesionales. Además de su trabajo como intérprete, desarrolla proyectos como productora y empresaria, mientras asumió la maternidad como parte de esta nueva etapa.

