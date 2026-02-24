Quién es el invitado a boda de Jhonny Rivera que confundieron con Yeison Jiménez; canta

En la grabación, aparecen Jhonny Rivera y Jenny López recibiendo la bendición del padre, y luego se ven varios asistentes celebrando la unión de la pareja. Entre ellos, aparecen Alzate, Jhon Álex Castaño y junto a él un artista al que muchos le encontraron similitud con Yeison Jiménez.

Varios internautas comentaron: “¿Es Yeison Jiménez o estoy alucinando?”, “Disculpen, creo haber visto a Yeison hay atrás de alzaste silbando y aplaudiendo”, “El doble de Yeison Jiménez o estoy mal” y “Extraño tanto a Yeison Jiménez que me parece a verlo visto en este video alguien más lo viooooo o me estoy enloqueciendo???”.

Lo cierto es que el hombre al que muchos confundieron con el ‘Aventurero’, que falleció en enero de 2026 en un accidente aéreo, es Joaquín Guiller, un cantante de música popular antioqueño que cada vez toma más fama. Guiller lució un traje negro, con camisa blanca (sin corbata) en el matrimonio e su amigo, y llevó un peinado parecido al que usaba Jiménez, lo que confundió a la gente.



¿Cuántos años tiene Jenny López, esposa de Jhonny Rivera?

Jenny López tiene 22 años, mientras que Rivera, oriundo de Arabia, Risaralda, cumplió 52 años en 2026, lo que evidencia una diferencia de edad de 30 años entre ambos. Pese a que para muchos es una brecha gerenacional muy grande, para la pareja, este no ha sido un problema; por el contrario, ha sabido mantener un vínculo sólido, pues ambos han expresado públicamente que su relación se sustenta en el respeto y metas compartidas.

Los esposos, que mantenía una relación desde hace más de tres años y que fue oficializada públicamente en 2023, selló su unión en una ceremonia que congregó a más de 300 invitados, entre familiares, amigos y colegas del mundo artístico. Los cantantes se conocieron cuando trabajaban juntos, pues ella hizo parte del grupo de corista de Rivera.