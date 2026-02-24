Publicidad

En boda de Jhonny Rivera, confundieron invitado con Yeison Jiménez; quién es

Detalles sobre quién es el hombre al que confundieron con Yeison Jiménez en el matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López; también es un cantante de música popular.

Quién es el invitado a boda de Jhonny Rivera que confundieron con Yeison Jiménez; canta

Aparece en un video publicado por Alzate, uno de los artistas de música popular invitado a la ceremonia en la que el intérprete de ‘Soy Soltero’ une su vida a la de Jenny López, artista emergente.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de feb, 2026
