Qué dijo mamá de Andy Rivera sobre la boda de Jhonny Rivera y Jenny López - CaracolTV

Luz Mery Galeano apareció en su cuenta de Instagram el pasado 22 de febrero, día de la boda entre los cantantes, para mostrar qué piensa sobre la unión de su expareja sentimental.

Ex de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López y hasta se pronunció

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de feb, 2026
Qué dijo la mamá de Andy Rivera sobre la unión de Jhonny Rivera y Jenny López.