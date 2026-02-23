Ex de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López y hasta se pronunció

El pasado 22 de febrero, Jhonny Rivera contrajo matrimonio con Jenny López en una capilla en Pereira que reunió no solo a las personas más cercanas a su círculo, sino también a fanáticos que esperaron a las afueras de la iglesia para celebrar la unión de la pareja. Una de las reacciones más esperadas de este evento era la de Luz Mery Galeano, la madre de Andy Rivera y la expareja sentimental del intérprete de 'Alguien me gusta'.

Qué dijo la mamá de Andy Rivera sobre la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Galeano mostró que fue una de las invitadas. La mujer no solo tuvo la posibilidad de asistir a la fiesta, sino también a la ceremonia religiosa, por lo que aprovechó el espacio en redes sociales para exponer que fue vestida de rojo y que estaba genuinamente alegre por la unión.



En ese sentido, grabó a los recién casados cuando estaban saliendo del altar y eran aplaudidos por una multitud de fanáticos: "Hermosos", escribió.



Posteriormente, mostró parte de la decoración para la fiesta, misma reunión en la que Andy Rivera tuvo la posibilidad de cantarles a los invitados mientras la pareja daba su primer baile como marido y mujer.

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que Luz Mery muestra que tiene una excelente relación con su expareja sentimental y con la joven promesa de la música popular, pues en varias ocasiones han grabado videos para redes sociales donde muestran que no hay celos de por medio y que llevan una relación cordial.

Cabe aclarar que el corazón de Galeano también está ocupado, pues sostiene una relación con Jorge Arias, el tour mánager de Andy Rivera. En varias ocasiones, los dos han mostrado que comparten espacios y se van de viaje tanto con Jhonny y su ahora esposa, como con el intérprete de 'Te pintaron pajaritos' y las novias que ha tenido en los últimos años, demostrando el maduro vínculo que han construido como familia y lo mucho que priorizan el bienestar de su hijo.