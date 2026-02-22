Publicidad

La Liendra se equivocó con la fecha de boda de Jhonny Rivera- CaracolTV

En sus redes sociales, La Liendra dejó ver que cometió un error frente a la fecha de celebración de ceremonia de unión del cantante con la artista Jenny López: "No sabemos si reír o llorar".

Jhonny Rivera vivió gracioso momento horas antes de su boda con uno de sus invitados

En sus redes sociales, La Liendra dejó ver que cometió un error frente a la fecha de celebración de ceremonia de unión del cantante con la artista Jenny López: "No sabemos si reír o llorar".

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de feb, 2026
