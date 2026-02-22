Jhonny Rivera vivió gracioso momento horas antes de su boda con uno de sus invitados

El cantante de música popular Jhonny Rivera se prepara para su boda con Jenny López, cuya celebración está prevista para el 22 de febrero. Un día antes del evento, surge una situación inesperada relacionada con la llegada de uno de los invitados, el creador de contenido La Liendra.

La Liendra confundió la fecha de boda de Jhonny Rivera

A través de sus redes sociales, el influencer comparte con sus seguidores un momento que le ocurre, manifiesta que "no sabe si reír o llorar", ya que al llegar a la iglesia donde se realizará la ceremonia de Jhonny Rivera. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, explica que arriba al lugar y encuentra las puertas cerradas y en ese instante cree que ha llegado tarde al matrimonio. La reacción inicial es de preocupación, porque piensa que la ceremonia ya finalizó.



Minutos después, revisa nuevamente la fecha de la invitación y recuerda que la boda está programada para el día siguiente, 22 de febrero, y no para el 21. En los videos publicados se observa al influencer junto a su novia, Daniela Duke, ambos vestidos de manera formal, pues pensaban asistir en ese momento al enlace matrimonial.

El creador de contenido también cuenta que hace un viaje por carretera para llegar a tiempo a la celebración; explica que la invitación llegó con 15 días de anticipación, pero no encontraron vuelos disponibles para la fecha señalada. Por esta razón deciden desplazarse por tierra con el fin de cumplir con el compromiso y acompañar al cantante en su boda.

Tras notar la confusión, La Liendra decide llamar a Jhonny Rivera para informarle lo ocurrido. Durante la llamada, el cantante escucha la explicación y reacciona entre risas ante la situación, el artista le dice que no puede creer lo sucedido e incluso le propone, en tono jocoso, que si desea pueden realizar la boda ese mismo día, para que no pierda el viaje.

En la conversación, Daniela Duke interviene y señala que la equivocación con la fecha es responsabilidad de su novio, quien revisa mal el día del evento. Mientras tanto, el cantante continúa con los preparativos de la ceremonia oficial programada para el 22 de febrero junto a Jenny López.

Dónde es el matrimonio de Jhonny Rivera

En un inicio, la idea era realizar una ceremonia muy íntima, rodeados únicamente de familiares cercanos. No obstante, tras la propuesta pública, muchos colegas y amigos del medio artístico manifestaron su deseo de acompañarlos. Así, lo que sería una reunión pequeña terminó convirtiéndose en una celebración con aproximadamente 350 invitados.

La boda religiosa se celebrará en la capilla de Arabia, Risaralda, el pueblo natal de Jhonny, donde también se han comprometido otros de sus familiares. Para el artista, regresar a sus raíces en un momento tan importante tiene un significado especial. La madre del cantante será quien lo entregue en el altar, mientras que el padre de Jenny hará lo propio con la novia, en un gesto cargado de simbolismo familiar.

