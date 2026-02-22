Rubén Blades se despidió de Willie Colón, un reencuentro que nunca llegó: “Me resistía a creer”

La noticia del fallecimiento de Willie Colón generó reacciones inmediatas en la comunidad artística y entre seguidores de la música latina. Tras conocerse la información, distintas figuras del género expresaron públicamente su pesar y compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

Uno de los primeros en pronunciarse es Rubén Blades. El sábado 22 de febrero realizó una publicación en la que confirmó el deceso de su colega. En el mensaje señaló: "Acabo de confirmar lo que se resistía a creer" y adelantó que más adelante, con mayor calma, escribirá sobre Willie y su legado en la música, en donde abordará con más detalle la trayectoria y el impacto de su compañero en la salsa.

En semanas previas, Blades se mantuvo atento al estado de salud de Colón. Días anteriores, a través de sus redes sociales comunicó que envía deseos de pronta recuperación, luego de que se reportara que la salud del músico se complicó, por problemas respiratorios. Sus mensajes se suman a los de seguidores y colegas que siguen de cerca la evolución del intérprete.

Para los fanáticos, el fallecimiento despertó recuerdos relacionados con la relación entre ambos artistas. Durante varios años, Blades y Colón mantuvieron una rivalidad marcada por desacuerdos que surgieron tras un concierto realizado en 2003. El conflicto, vinculado a asuntos económicos, llegó a instancias judiciales; aunque se emitió un fallo conciliador, los músicos no retomaron la comunicación. Con el paso del tiempo, seguidores de ambos manifestaron el deseo de un reencuentro que finalmente no ocurrió; a pesar de las diferencias, los dos son identificados como figuras clave en la historia de la salsa.

Estos fueron los artistas que despidieron a Willie Colón tras su fallecimiento

Tras confirmarse la muerte del intérprete de “El gran varón”, otros exponentes del género también se pronunciaron. Oscar D'León recordó las presentaciones, festivales y encuentros compartidos en distintos escenarios en todo el mundo, y mencionó que seguramente el cielo estaba de fiesta. Por su parte, Marc Anthony publicó un mensaje en el que agradece el legado musical y afirmó que su música vive para siempre.

Asimismo, Rey Ruiz destacó el aporte del artista y expresó que muchas veces se espera que figuras de esa trayectoria sean eternas. Las publicaciones de estos y otros cantantes circularon durante el fin de semana, mientras seguidores comparten canciones, imágenes y fragmentos de presentaciones pasadas. De esta manera, colegas y público recuerdan la trayectoria de Willie Colón y su influencia en la música salsa.

