Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Murió Willie Colón
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Rubén Blades se despidió de Willie Colón, un reencuentro que nunca llegó: “Me resistía a creer” - CaracolTV

Luego del fallecimiento de Willie Cólon, varios artistas se pronunciaron sobre su fallecimiento. Blades, en los últimos días, había estado pendiente de él tras su complicado estado de salud.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Rubén Blades se despidió de Willie Colón, un reencuentro que nunca llegó: “Me resistía a creer”

Luego del fallecimiento de Willie Cólon, varios artistas se pronunciaron sobre su fallecimiento. Blades, en los últimos días, había estado pendiente de él tras su complicado estado de salud.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Rubén Blades despide a Willie Colón.jpg