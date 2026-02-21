Zambrano y Miryan confiesan su estrategia para llegar primero a la copa del Desafío

La final del Desafío del Siglo XXI terminó con Zambrano como campeón con su nombre en la copa y Miryan, su dupla, lo acompañó hasta el final. La pareja logró quedarse con la copa luego de una definición en la que la estrategia fue clave. Aunque en la prueba anterior salieron tarde y no tenían ventaja, mantuvieron la calma y siguieron el plan que habían trazado desde antes de iniciar el recorrido definitivo.



Zambrano y Miryan llegaron primero a la copa del Desafío

Ambos tenían clara una ruta que consideraban más eficiente para recortar tiempo, la habían analizado y confiaban en que sería la mejor opción para llegar primero a la meta, pues fue la misma que tomaron durante la primera Vuelta por Colombia, sin embargo, no contaban con que Rata y Valentina tomarían exactamente el mismo camino. Esa vía también era la apuesta de los subcampeones para quedarse con el título. Al coincidir en la ruta, la diferencia no estuvo en la elección del trayecto sino en la ejecución y en que una de las parejas fue sancionada en el camino.

Zambrano agradeció a Miryan por el trabajo en equipo y dedicó el triunfo a las personas que los apoyaron durante toda la competencia. Sobre el premio, ella aseguró que lo invertirá en mejorar su casa, mientras que él quiere ayudar a su mamá, llevarla a vivir con ella y abrirle un negocio nuevo.



Rata y Valentina, por su parte, explicaron que su segundo lugar estuvo marcado por un percance en la carretera y una penalización relacionada con el uso del celular, una falta que terminó afectando el resultado final.

A pesar de eso, destacaron el trabajo que hicieron como dupla. Rata planea abrir un gimnasio en Pereira junto a su hermana y Valentina piensa invertir en vivienda, sin embargo, en ese momento comentó que sus proyectos dependían de la suma que le diera su compañero.

