Valentina, la dupla de Rata en el 'Desafío del Siglo XXI', se pronunció sobre lo ocurrido en el último capítulo de la producción, cuando rompieron una regla en la travesía de Tobia a Cartagena.

Valentina aclaró qué pasó con la regla que rompieron con Rata en la final del 'Desafío'

La girardoteña se pronunció sobre lo ocurrido en el último capítulo de la producción, cuando recibieron al juez Sebastián Martino en una casa en la que estaban hospedados durante su travesía.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de feb, 2026
Valentina habló sobre la regla que rompieron con Rata en la final del 'Desafío del Siglo XXI'.