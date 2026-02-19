Valentina aclaró qué pasó con la regla que rompieron con Rata en la final del 'Desafío'

El pasado 18 de febrero, Rata y Valentina dieron una entrevista para El Sentenciado, formato de Caracol Televisión y el 'Desafío' en el que se sinceraron acerca de su paso por La Ciudad de las Cajas y todo lo que vivieron en la Gran Final del exitoso programa.

Valentina y Rata aceptaron haber todo una regla en la final del 'Desafío'

La Súper Humana confesó que, aunque no era intención de ellos romper las reglas, sabían que estaban cometiendo un error al solicitar ayuda de terceras personas para cumplir con su objetivo de llegar desde Tobia, Cundinamarca, hasta Cartagena de Indias.



"Él (Rata) en su momento, por agradecimiento a las personas que nos iban a llevar, vio que las personas que nos transportaron eran un poco vulnerables y bueno, 40 mil pesos no es mucho, pero para ellos sí era demasiado, por lo tanto Rata se ofreció a mandarle un video a la hermana", contó.





Asimismo, aseguró que vio a su dupla tan emocionado y sin percatarse de la falta que estaba cometiendo, que decidió interferir solicitando la ayuda de su mánager (a modo de señal) para culparse ella.

"Cuando dije 'ayuda' era para que mi mánager supiera que si alguien está pidiendo plata pues era así, como que era una señal, pero ella lo malinterpretó porque la persona le dijo 'no, mira, difunde este video, no sé qué' y fue lo primero que le dije al señor, por favor no digas nada de este video", añadió la girardoteña.

Posteriormente, indicó que cuando el juez entró a la habitación estaba molesta porque sabía que él tenía razón, por ello decidió no replicar ni defenderse, pues había evidencias de los ocurrido durante el recorrido.

Es necesario mencionar que a esta dupla le hizo falta solo 20 minutos para llegar de primeras al punto de encuentro designado por la producción en 'La Ciudad Amurallada' y tocar la copa de los vencedores para marcar historia en el programa.

