Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Cómo funciona 'A Otro Nivel' 2026
Programación de Caracol

Cómo recibieron a Zambrano en casa luego de ganar el 'Desafío 2026' - CaracolTV

Zambrano, representante de Barranquilla en el 'Desafío 2026', regresó a casa y recibió serenata de su madre y de Leo, su gran amigo del reality de los colombianos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Así recibieron a Zambrano en casa tras ganarse el 'Desafío del Siglo XXI': Leo lo acompañó

El deportista olímpico abandonó Bogotá luego de finalizar su gira de medios con motivo de la final del reality y viajó a su tierra para encontrarse con su madre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Cómo recibieron a Zambrano luego de convertirse en el campeón del 'Desafío del Siglo XXI'.