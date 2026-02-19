Así recibieron a Zambrano en casa tras ganarse el 'Desafío del Siglo XXI': Leo lo acompañó

Tras inscribir su nombre en la copa de los vencedores y coronarse como el mejor de la temporada del reality de los colombianos, Zambrano regresó a casa el pasado 18 de febrero y se reencontró con sus seres queridos, especialmente con su madre Miladys Esther.

Mira también: Rata se pronunció sobre acusaciones por ser “tacaño” con Valentina en el ‘Desafío’



Cómo recibieron a Zambrano en casa luego de ganar el 'Desafío del Siglo XXI'

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, el atleta dejó ver que la celebración en casa fue pequeña, pero cargada de sentimiento, pues sus seres queridos le dieron una serenata para festejar el desempeño que tuvo dentro de La Ciudad de las Cajas y también en la travesía que emprendió desde Tobia, Cundinamarca, hasta Cartagena de Indias.



Algo que llamó particularmente la atención de sus seguidores en redes sociales fue el hecho de que en el clip salió Leo, quien grabó a su colega y le demostró una vez su cariño.





"Como me reciben en casa (...) Te amo hermano", escribió el deportista en la citada red social mientras mostraba la interpretación que hacían de 'Cielito linto' y 'Tú eres mi hermano del alma'.

Publicidad

Mira también: Zambrano respondió a las críticas por “hacer el oso” en la final del ‘Desafío’ del Box Negro

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar; mientras unos celebran su unión, otros se preguntan por cómo quedaron las cosas entre Leo y Lucho, quienes se distanciaron temporalmente en la segunda etapa del juego.

Publicidad

La amistad entre Leo y Zambrano nació dentro de la producción. A pesar de que al inicio tuvieron una rivalidad en el Box Rojo, con el tiempo hicieron las paces. Fue después del break que ambos demostraron que su relación se había fortalecido tanto hasta el punto que llegaron a considerarse hermanos.

Mira también: Tiempo exacto en que llegó Rata a Cartagena después de que Zambrano ganara el 'Desafío'

De hecho, en varias oportunidades, Zambrano explicó que su intención tras ganarse los 600 millones de pesos de la segunda fase de la Gran Final era compartir un porcentaje con Rosa y Leo, a quienes considera las personas más cercanas a su círculo que lo motivaron a seguir compitiendo y quedarse con la copa de los vencedores.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.