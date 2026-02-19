Resultados de la prueba de estrés extremo: se definen los clasificados en el Reto 3X

La segunda parte de este primer capítulo de El Desenlace cerró con emociones fuertes y una tabla de posiciones que se definió por cuestión de segundos. En esta etapa, las parejas restantes se enfrentaron a la prueba de Estrés Extremo para demostrar que la unión entre Retadores y Ex desafiantes es la clave para superar la carrera contra reloj.

Rapelo y Madrid: La dupla bicampeona que llegó con la pericia de quienes ya conocen lo que es conquistar la cima, en un cierre muy reñido, sacaron a relucir su experiencia para salvarse de la eliminación por tan solo segundos, asegurando de esta manera, su permanencia en la competencia.

Marlon y Valentina dieron una lección de fortaleza, Valentina, odontológa y entrenadora de porrismo, sufrió una fuerte caída que le provocó una inflamación en el tobillo. Pese al dolor, mantuvo total control sobre su cuerpo y mente decidiendo continuar para no afectar el tiempo de Marlon. La valentía de esta pareja le otorgó una increíble clasificación a la siguiente ronda.





Desde Rionegro, Kevin quien se caracteriza como determinado y preciso, aporta la visión estratégica y estructural de su formación en obras civiles, haciendo equipo con la energía de Darlyn, logrando así un resultado impecable que demostró todo su potencial y los dejó a salvo de la zona de riesgo.

La dupla de Laura y Juan,se llevó todos los aplausos al registrar el mejor tiempo de la competencia, siendo los protagonistas de esta prueba. Su éxito se basó en un análisis milimétrico de cada movimiento y en una entrega total, apoyados en la confianza y protección que les brindó Rexona Clinical durante todo el circuito.

Al final de la prueba, el reloj dictó su sentencia y aunque demostraron ser muy competitivos, la presión del cronómetro les jugo una mala pasada a Johnatan y Karoline, quienes obtuvieron el tiempo más alto de la ronda. La pareja se despide de El Reto 3X con la frente en alto y el reconocimiento de haber representado con altura, la fuerza y destreza que caracteriza a los colombianos.

Con los primeros clasificados asegurados, la exigencia aumenta. El próximo circuito de Movimiento Extremo será donde el enfoque y la resistencia física determinarán quiénes están un paso más cerca de la victoria. No te pierdas este y los siguientes capítulos ¡Visita nuestro canal de YouTube para que no te pierdas lo más interesante de El Desenlace de El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío!

