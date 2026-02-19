Publicidad

Resultados de la prueba de estrés extremo: se definen los clasificados en el Reto 3X - CaracolTV

Laura y Juan logran el mejor tiempo, mientras que Rapelo y Madrid por poco pierden su oportunidad de seguir en competencia.

Resultados de la prueba de estrés extremo: se definen los clasificados en el Reto 3X

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de feb, 2026
