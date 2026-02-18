Reconocido chef apareció en ‘A Otro Nivel’ e hizo romántica propuesta: jurados pidieron repetirla

El chef y creador de contenido Leo Cocinero realizó una propuesta de matrimonio en el programa 'A Otro Nivel' durante la participación de su novia en la competencia. La concursante se presentó en la etapa de audiciones frente al jurado integrado por artistas y productores del formato. Tras su interpretación, los tres jurados presionan los botones verdes que confirmaron su continuidad en el concurso y su paso a la siguiente fase. Con esta decisión, además, obtuvo el liderazgo de su nivel dentro de la competencia.

Mira también: Felipe Peláez, jurado de ‘A Otro Nivel’, perdió varios kilos sin buscarlo; este fue el motivo



Gian Marco le pidió a Leo repetir la propuesta a Alana

Luego de recibir el veredicto, la participante avanza hasta el tercer nivel del escenario, espacio destinado para el encuentro con los jurados y el saludo a sus familiares. En ese punto se desarrollaron las felicitaciones por su presentación y por el resultado obtenido en la audición. Mientras se llevó a cabo ese momento, Leo Cocinero aparece en el escenario para acompañarla.



Frente a los jurados y al público presente, el chef toma la palabra y realiza una propuesta de matrimonio dirigida a su pareja. El momento ocurre inmediatamente después de las felicitaciones por el desempeño de la concursante. Durante la primera intervención, uno de los integrantes del jurado, Gian Marco, le solicita que repita la propuesta, ya que considera que la ha expresado con rapidez y que no resulta completamente clara.

Atendiendo a la solicitud del jurado, Leo vuelve a formular la propuesta, esta vez de manera más pausada. En su segunda intervención expresa su deseo de construir un hogar junto a su pareja. Alana escucha nuevamente la propuesta en presencia de los jurados y de sus familiares, quienes permanecen en el escenario durante el momento.





Tras escuchar las palabras del chef, la artista manifiesta su felicidad. El momento se desarrolla ante las cámaras del programa y el equipo de producción registra la escena como parte de la emisión. Posteriormente, Leo Cocinero indica a los jurados que se encuentran invitados a la ceremonia de matrimonio.

Publicidad

Mira también: Novedades de 'A Otro Nivel': por qué los participantes no cantarán solos

