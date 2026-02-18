Publicidad

Reconocido chef apareció en ‘A Otro Nivel’ e hizo romántica propuesta: jurados pidieron repetirla

En medio del primer capítulo de ‘A Otro Nivel’, Leo Cocinero no dudo en dar el siguiente paso con su pareja, participante del programa, y protagonizó toda una escena de película.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de feb, 2026
