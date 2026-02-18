Quién es la esposa de Gian Marco, jurado de ‘A Otro Nivel’: es colombiana y también canta

El cantante peruano Gian Marco, quien participa como jurado en el programa 'A Otro Nivel', procura mantener su vida personal alejada de las cámaras; sin embargo, en el capítulo de lanzamiento del exitoso formato musical para profesionales se pronunció sobre su actual pareja sentimental.



Quién es la esposa de Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel'

El artista mantiene una relación con la colombiana Juliana Molina. En 2022, informó que había comenzado su relación con ella. Tiene 37 años y desarrolla su carrera en varias áreas del sector artístico y creativo. Es cantante, actriz y diseñadora. En el ámbito musical, participó en la segunda temporada de 'La Voz Perú'.

Durante su audición en el programa, logró que los jurados Eva Ayllón y José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, voltearan sus sillas para integrarla a sus respectivos equipos. Finalmente, decidió formar parte del equipo del artista venezolano.

Además de su faceta musical y actoral, Molina es fundadora de una marca llamada Namibia. El emprendimiento está enfocado en la creación de trajes de baño elaborados con técnicas artesanales e inclusivas. A través de este proyecto combina diseño y producción textil.

Molina no es la madre de los hijos de Gian Marco. El cantante tiene tres hijos: Nicole, Fabián y Abril, fruto de su matrimonio con Claudia Moro. Esa relación terminó hace varios años. Desde entonces, ha mantenido su vida familiar en un ámbito reservado, aunque en distintas oportunidades ha hecho referencia a su rol como padre.





Durante el capítulo de lanzamiento de 'A Otro Nivel', emitido el 18 de febrero, el intérprete de 'Te mentiría' y 'Si no me tenías' recordó a su pareja sentimental tras escuchar un vallenato en el escenario:

“Obviamente respetando mucho el género, genero que he aprendido a conocer por compañeros como Pipe, también como Kike, mi esposa que es colombiana, he aprendido a amar a este país de muchas formas y por supuesto a través de su música”, dijo.

La presencia de Gian Marco en el concurso musical forma parte del grupo de jurados encargados de evaluar a los participantes del formato y sacar todo su potencial.