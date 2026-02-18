Publicidad

Quién es la esposa de Gian Marco, jurado de ‘A Otro Nivel’: es colombiana y también canta

El músico peruano de 55 años presumió la nacionalidad de su pareja sentimental durante el lanzamiento del concurso musical. Te contamos acá detalles de su relación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de feb, 2026
Ella es Juliana Molina, la esposa de Gian Marco, juez de 'A Otro Nivel'.