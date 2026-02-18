Tiempo exacto en que llegó Rata a Cartagena después de que Zambrano ganara el 'Desafío'

Zambrano y Miryan, y Rata y Valentina fueron los invitados especiales al programa matutino 'Día a Día' este 18 de febrero luego de que se conociera en el capítulo 138 del reality de los colombianos que el deportista olímpico se convirtió en el ganador oficial de esta edición.

Durante el encuentro, Carlos Calero, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Soto y Carolina Cruz les preguntaron a los finalistas y sus duplas cómo fue emprender una travesía desde Tobia, Cundinamarca, hasta Cartagena de Indias sin un solo peso en el bolsillo, para tocar la copa de los vencedores y marcar historia en el programa.



Cuánto tiempo le faltó a Rata para ser el ganador del 'Desafío del Siglo XXI'

Fue Soto la encargada de preguntarle al subcampeón qué le hizo falta para superar en tiempo a Zambrano:

"Yo quiero saber, por ejemplo, Zambrano llegó y al cuánto tiempo llegaron ustedes", preguntó la presentadora en medio de la emisión, a lo que el competidor de OCR contestó: "A los 20 minutos".

La conductora, por su parte, procedió a recordar que estos minutos que les hizo falta surgieron de una penalidad que les puso el juez del programa Sebastián Martino por una falta que cometieron en la Carrera por Colombia.

De acuerdo con las reglas de esta prueba, los participantes no podían manipular celulares y solicitar ayuda de conocidos.





“Está prohibido utilizar celulares o hacer llamadas telefónicas o por cualquier otro medio. No se puede contactar a familiares o personas conocidas directamente ni a través de terceros. Está prohibido hacer videos o mandar mensajes en redes invitando a que la gente los ayude en el recorrido”, se leía en el manual.

Como consecuencia de esta falta, tuvieron que reanudar el recorrido una hora más tarde, es decir, no a las 7:00 a. m., como lo hicieron Zambrano y Miryan, sino a las 8:00 a. m., perdiendo la ventaja que habían ganado cuando terminaron primero la prueba en el Box Negro y tomaron una moto rumbo a Cartagena.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.