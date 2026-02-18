Publicidad

Cuánto tiempo le hizo falta a Rata para ganarle a Zambrano en el 'Desafío 2026' - CaracolTV

Pese a que se llevó 600 millones de pesos por su triunfo en el Box Negro durante la primera parte de la Gran Final, Rata no puso su nombre en la copa de los vencedores.

Tiempo exacto en que llegó Rata a Cartagena después de que Zambrano ganara el 'Desafío'

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de feb, 2026
Este fue el tiempo que le hizo falta a Zambrano para ganarle en la final del 'Desafío del Siglo XXI'.