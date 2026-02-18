Publicidad

Cómo reaccionó Shakira al ver foto de cara de Piqué en concierto en El Salvador

Reacción que tuvo Shakira, cantante colombiana, al ver foto de la cara de su ex Gerard Piqué en un concierto de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Cara de Piqué apareció en concierto de Shakira y su reacción provocó risas

La colombiana vivió una situación incómoda en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González en El Salvador porque vio dos paletas con la cara de su ex Piqué.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de feb, 2026
