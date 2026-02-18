Cara de Piqué apareció en concierto de Shakira y su reacción provocó risas

Mientras la artista interpretaba la sesión de BZRP estaba en la valla para poder interactuar más cerca con sus fans, sin embargo, hubo algo que robó su atención: había alguien que tenía dos paletas con la cara del papá de sus hijos, el que inspiró esa canción. Pese a que esta situación ya se volvió común en sus conciertos, en este ‘show’ fue como si en realidad él estuviera ahí viéndola cantar.

Y es que en un vídeo que se viralizó se ve como Shakira abre los ojos sorprendida al ver la foto de la cara del exfutbolista entre la multitud. Los fans no dudaron ni un solo segundo en subir a redes sociales la espontánea reacción de la barranquillera y hasta especularon si ella aún lo extraña y si aún la pone nerviosa.

El concierto hace parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ comenzó en la ciudad de Rio de Janeiro, en 2025, reuniendo alrededor de 47.000 personas. La primera fecha transcurrió con total normalidad y con excelente seguridad, sin embargo, el concierto se vio interrumpido por un total de cinco minutos por problemas técnicos.

En enero del 2026 este ‘tour’ recibió un récord Guiness por ser la gira de música latina más exitosa de todos los tiempos, sobrepasando el récord anterior de ‘Luis Miguel Tour 23-24’. Esto también la dejó por encima de las giras de Bad Bunny y de Karol G.



La artista visitó países como Brasil, Colombia, Argentina, México y El Salvador. En cada uno de ellos tuvo más de dos ‘shows’, e hizo historia por agotar boletería en muy poco tiempo.



Que pasó en realidad con Shakira y Piqué

Shakira y Piqué comenzaron su historia de amor en el 2010, año donde se jugaría el Mundial de Sudáfrica y ella sería la cantante de la copa del mundo ‘Waka Waka’. A pesar de que el exfutbolista aparece en el video no fue ahí donde se vieron por primera vez; su primer encuentro fue en el aeropuerto de Madrid cuando ambos se dirigían a la sede del torneo más importante del fútbol.

Casi un año después, la cantante oficializó la relación en Twitter con una foto junto a Piqué y decía: “Les presento a mi sol”. También lo incluyó en la canción ‘La Bicicleta’ con la estrofa “Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que, si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

A pesar de que la pareja era una de las más famosas de la farándula internacional y que además de eso tuvieron dos hijos, Sasha y Milán, esto no fue suficiente para poder salvar su matrimonio. En 2022 se confirmó la ruptura de la pareja. “Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión” comunicó la expareja.

Aunque no detallaron las causas de su divorcio, versiones de prensa señalaron una presunta infidelidad por parte del exfutbolista del FC Barcelona como el detonante de la ruptura. Posteriormente, la propia artista barranquillera canalizó el dolor de la separación en su música, convirtiendo su proceso personal en éxitos globales que marcaron una nueva etapa en su carrera.