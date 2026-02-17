Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuál es el premio del ganador del 'Desafío 2025' y cuánta plata se lleva - CaracolTV

Este 17 de febrero, los fanáticos del reality de los colombianos conocerán el nombre del ganador de esta temporada. Rata y Zambrano están viajando a Cartagena para el desenlace de esta producción.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuánta plata se lleva el ganador del 'Desafío del Siglo XXI' y cómo se distribuirá el premio

Este 17 de febrero, los fanáticos del reality de los colombianos conocerán el nombre del ganador de esta temporada. Rata y Zambrano están viajando a Cartagena para el desenlace de esta producción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Cuánta plata se llevará el ganador del 'Desafío del Siglo XXI'.