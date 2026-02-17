Cuánta plata se lleva el ganador del 'Desafío del Siglo XXI' y cómo se distribuirá el premio

Todo está listo para la Gran Final de la producción de Caracol Televisión que se estrenó en julio de 2025 y que cautivó a los espectadores debido a los participantes, las pruebas, las novedades y el papel que desempeñó Andrea Serna como conductora de este exitoso formato.

Zambrano y Rata, los finalistas de esta edición, ya se encuentran camino a Cartagena de Indias, donde conocerán quién pondrá su nombre en la copa de los vencedores.



Cuánta plata se lleva el ganador del 'Desafío del Siglo XXI'

El pasado 16 de febrero, la presentadora se reunió con los finalistas y con sus respectivas duplas para dar a conocer cómo será la Gran Final y cuánta plata está involucrada. En esta oportunidad, están en juego mil 200 millones de pesos que se distribuirán en dos partes.

La primera de ellas, que ya tuvo lugar, consistía en una prueba en el Box Negro. Este enfrentamiento deportivo lo ganó Rata con ayuda de su dupla, Valentina, por lo que se quedó con la suma de 600 millones de pesos (la mitad del premio), una moto y una ventaja importante para la segunda parte de este Desafío.

Tras la realización de este circuito, Rata y Valentina, así como Zambrano y Miryan tuvieron que viajar rumbo a Cartagena de Indias, donde se encuentra la copa de los vencedores. En este sentido, el primer Súper Humano que llegue a 'La Ciudad Amurallada', que puede ser el mismo ganador del primer encuentro, se queda con los otros 600 millones de pesos que están en juego.

"Y será ese desafiante quien ponga su nombre en la copa", explicó Serna en el episodio número 137.

Cuánta ventaja le lleva Rata a Zambrano en la travesía a Cartagena del 'Desafío'

Como se convirtió en el triunfador de la prueba en La Ciudad de las Cajas, Rata salió en moto y obtuvo una ventaja de 12 minutos 54 segundos. Ambos finalistas deberán valerse de la amabilidad de la gente y su don para conectar con el público para poder avanzar en las carreteras colombianas y llegar de primeras a Cartagena, ¿quién lo logrará?

