Qué le pasó a Zambrano en la Gran Final del 'Desafío: capítulo 137 del 16 de febrero

Banner producción Desafío XXI DK

Qué le pasó a Zambrano en la Final del 'Desafío' y por qué preocupó a Miryan, su dupla

El deportista olímpico sufrió un incidente que puso a padecer tanto a su dupla como a sus seguidores en redes sociales. Esto fue lo que ocurrió en el enfrentamiento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de feb, 2026
Qué le pasó a Zambrano en la Final del 'Desafío del Siglo XXI'.