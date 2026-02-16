Qué le pasó a Zambrano en la Final del 'Desafío' y por qué preocupó a Miryan, su dupla

La Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI' tiene en el capítulo 137, emitido este 16 de febrero. En esta etapa definitiva se realiza la prueba que define al ganador de la temporada. En la pista compiten Rata y Valentina contra Miryan y Zambrano, quienes alcanzan esta instancia tras superar las fases anteriores del programa.

En medio de la prueba en el Box Negro, Zambrano cae de un puente en movimiento y dura varios minutos en ponerse de pie, lo que genera preocupación en Miryan,...

Durante la prueba Zambrano parte primero y logra tomar ventaja en los primeros tramos del circuito. El joven de 26 años avanza con ritmo constante y supera los obstáculos iniciales antes que su rival directo, Rata, quien lo sigue a corta distancia.



Con el paso de los minutos, la diferencia entre ambos se reduce. Rata alcanza a Zambrano en una de las estaciones intermedias y posteriormente lo adelanta, modificando el orden en la pista. La prueba continúa hacia la fase de regreso y es allí justamente donde el deportista olímpico presenta un incidente.



Qué le pasó a Zambrano en la Gran Final del 'Desafío'

El momento determinante ocurre en el trayecto de regreso. Los finalistas deben cruzar un puente colgante y luego romper una puerta de madera utilizando un martillo dispuesto como parte del circuito. Rata atraviesa el puente con esfuerzo y logra romper la puerta para continuar su avance.

Cuando llega el turno de Zambrano, el paso por el puente colgante se le dificulta más. El Súper Humano toma el martillo y golpea la puerta de madera hasta abrir un espacio que le permite atravesarla. Luego de pasar al otro lado, sufre una caída y queda tendido en el piso de la pista.

Las cámaras registran el momento en que permanece en el suelo mientras observa cómo su oponente continúa avanzando en el circuito. Miryan, ubicada desde el inicio de la pista, observa con atención lo que ocurre en ese tramo de la prueba.

Zambrano permanece varios minutos tendido en el piso. Durante ese tiempo no se evidencia una lesión visible. Después de unos instantes, comienza a incorporarse y retoma el recorrido. Para continuar en competencia, debe repetir el obstáculo que incluye el puente colgante y la puerta de madera.

