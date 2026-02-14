Exparticipante del ‘Desafío’ cuenta cómo reaccionó ante decisión de su padre sobre la eutanasia

Tatiana Arango concede una entrevista para 'La Red' y habla de sus inicios en la actuación, reconociendo que en diferentes etapas ha tenido dudas sobre su vocación. Explica que en algún momento necesitó sentirse aprobada dentro del medio y buscó validación a través de los proyectos en los que participaba.

También aborda cambios en su vida personal. Señala que en una etapa reciente subió de peso y tomó la decisión de enfocarse en su bienestar. A partir de entonces ha adoptado hábitos orientados al cuidado de su salud y ha establecido nuevas rutinas.



La enfermedad y muerte del padre de Tatiana Arango

Cuando recibió la noticia de que su padre está hospitalizado, Tatiana compró un pasaje a Medellín para acompañarlo. Al llegar, la esposa de su padre le informó que él tenía cáncer y que el pronóstico no era favorable. Cuando llegó a verlo, lo encontró en un estado de salud deteriorado.



El diagnóstico correspondía a un cáncer de piel que avanzó hasta generar metástasis. Su padre presentó una inflamación en la ingle que inicialmente atribuyó a una hernia. Decidió no consultar de inmediato y manejó la situación por su cuenta hasta que el cuadro se agravó y requirió de atención médica especializada.

Arango permaneció en Medellín con la expectativa de que el tratamiento funcionara. Durante la hospitalización, su padre expresó la intención de acceder a la eutanasia debido al dolor que experimentaba. Sin embargo, con el avance de la enfermedad su condición se deterioró al punto de que dejó de comunicarse de manera verbal. En ese estado, el procedimiento ya no pudo aplicarse. El equipo médico suspendió los tratamientos cuando el cuadro se volvió irreversible.





Tatiana Arango permaneció junto a él hasta el último momento. El 5 de noviembre se confirmó su fallecimiento. Tras la muerte, la actriz enfrentó un proceso de duelo que describe como profundo y prolongado. La experiencia marcó un cambio en su vida personal y en su manera de asumir sus proyectos.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

