Aníbal Velásquez recuerda el accidente en el que perdió un dedo y también a una colega

El programa 'Se Dice de Mí' presenta un testimonio del músico Aníbal Velásquez, conocido como 'Sensación, en el que relata episodios de su vida personal y profesional que marcaron su trayectoria. Durante la entrevista, el artista recuerda dos momentos en los que su vida estuvo en riesgo y explicó cómo enfrentó esas situaciones.

El primer episodio ocurrió en medio de una presentación dirigida a personas mayores. Mientras interpretaba su repertorio, comenzó a sudar de manera inusual y constante. Al finalizar el compromiso, salió del lugar completamente empapado. En ese momento estaba lloviendo. Poco después empezó a toser y su estado de salud se deterioró.



Fue hospitalizado tras presentar síntomas de una gripa que se complicó con el paso de los días. Permaneció 14 días internado, recibiendo tratamiento médico continuo. Según relata, el proceso de recuperación requirió seguimiento clínico hasta que pudo retomar sus actividades habituales.

El segundo hecho tuvo lugar en carreteras del departamento de Córdoba. El músico había adquirido un bus de gran tamaño para facilitar los desplazamientos de su agrupación. En una ocasión viajaban hacia Montería para cumplir con una presentación. Durante el trayecto hicieron una parada para desayunar. Al retomar el recorrido, en una curva, el conductor observó a una joven que jugaba cerca de la vía y se distrajo. El vehículo perdió el control y se accidentó. De acuerdo con el relato, el bus rodó aproximadamente 30 metros y existió el riesgo de que se incendiara tras el impacto.

En ese accidente falleció la única integrante femenina del equipo de trabajo. Como consecuencia del siniestro, Aníbal Velásquez perdió un dedo del pie. Tras el suceso, continuó con su proceso de recuperación física mientras reorganizaba sus actividades musicales.





El accidente también tuvo repercusiones en el ámbito artístico. El acordeonero y cantante Alfredo Gutiérrez se inspiró en lo ocurrido para mencionarlo en una canción, donde lo llama “hazañoso”.

