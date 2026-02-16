Yeferson Cossio tuvo que cambiar fecha de su boda y confirmaron cuándo se hará

El pasado 20 de diciembre la salud del creador de contenido Yeferson Cossio se vio afectado: se desmayó muchas veces, y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en la ciudad de Cartagena. Ingresó al hospital por una arritmia cardiaca; además, dice que no pudo ser estabilizado por tres días y en ese momento sí vio que eso era un problema muy serio.

“Casi me muero porque me falló el corazón”, dijo Yeferson Cossio en una historia que subió a su Instagram.

Debido a las complicaciones de salud, Cossio se vio obligado a aplazar la fecha de su boda con Carolina Gómez, con quien se comprometió en una sala de cine que él alquiló solo para ellos dos y su familia. La pareja inicialmente tenía planeado casarse el 6 de enero del 2026, en Curazao; sin embargo, según Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, Yeferson y su futura esposa ahora celebrarán su matrimonio el 15 de mayo de este año, después de una intervención médica que necesita el influenciador y con la que espera que su salud de un giro de 180 grados.



Yeferson Cossio habla sobre su estado de salud

Cossio añadió en la entrevista con 'La Red' que esa no ha sido la única vez donde ha estado cerca de perder la vida: una vez hizo paracaidismo y su paracaídas no le abrió y en otra ocasión se intoxicó con un pez globo en Japón. El paisa recuerda muchos accidentes más, y señala “Yo tengo más vidas que un gato”.

“Pienso que muchas gracias porque si no hablaran de mí yo no tendría lo que tengo. Entonces que hablen bien o mal pero que hablen; además, yo estoy superbién, tengo músculos y no soy drogadicto como piensan”, agregó Cossio cuando le preguntaron qué piensa sobre lo que dicen sus seguidores de su vida personal.



El creador también se refirió al tema del consumo de drogas, el cual ha estado presente desde hace 5 años, pero, dijo que nunca le había pasado nada grave: “Me mareaba, me quedaba sentado un rato y luego podía seguir normal”, concluyó Cossio.

