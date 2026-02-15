Yeferson Cossio reveló si lo hospitalizaron por consumir drogas: “me desmayé varias veces”

Tras semanas de especulaciones en redes sociales, Yeferson Cossio rompió el silencio y aclaró qué fue lo que realmente ocurrió con su salud en diciembre de 2025. El creador de contenido habló de los desmayos que sufrió, la falla cardíaca que lo llevó a urgencias y respondió directamente a los rumores que lo vinculaban con el consumo de drogas.

Qué dijo Yeferson Cossio sobre su hospitalización

“Ah no, pues, nuevamente, yo no comparto esas cosas, pero pues que hablen mal o bien de mí, pero que hablen. Yo súper bien, tengo músculos, no soy drogadicto como piensan… A diferencia de lo que piensa la gente, yo no me lo busqué, simplemente pasó”, aseguró.

No ha sido la primera vez que ha estado al borde de la muerte. En varias ocasiones ha sentido que su vida pendía de un hilo: como cuando saltó de un avión y no abrió el paracaídas a tiempo, se intoxicó con gas, fue hospitalizado en China y ha sufrido complicaciones cardíacas. Con tono tranquilo, dice que tiene más vidas que un gato.

Ahora espera no volver a una sala de urgencias. “Debo cuidarme más, cuando el cuerpo empieza a mandar señales… hay que hacerle caso”, concluyó, dejando claro que esta experiencia fue una llamada de atención para priorizar su salud.





