Yeferson Cossio recordó cuando lo hospitalizaron: estas fueron las razones de su falla cardíaca

El creador de contenido recordó el angustiante episodio que vivió en diciembre de 2025, cuando fue hospitalizado tras sufrir una falla cardíaca. Habló de otros momentos en los que estuvo cerca de la muerte.

Yeferson Cossio reveló si lo hospitalizaron por consumir drogas: “me desmayé varias veces”

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de feb, 2026
