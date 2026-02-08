La Red: Mientras Jairo Camargo cuenta sobre su enfermedad mortal; Tina hablan de los obstáculos de su carrera - CaracolTV El actor confesó que tuvo una enfermedad grave en el año 2025, lo que lo llevo a pensar en buscar maneras de morir dignamente porque no soportaba el dolor. Y por su parte, la deportista cuenta las veces que ha sido subestimada.