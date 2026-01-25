Publicidad

La Red: mientras Juana Arboleda habla de su separación, parejas viven las mieles del amor| Capítulo

La actriz Juana Arboleda abre su corazón en 'La Red' para hablar sobre cómo ha asumido su soltería desde que se separó. Por su parte, Julián Pinilla y Gina Rivera cuentan cómo inició su historia de amor.

15:02 min
mientras Juana Arboleda habla de su separación, parejas viven las mieles del amor| Capítulo
15:02
La actriz Juana Arboleda abre su corazón en 'La Red' para hablar sobre cómo ha asumido su soltería desde que se separó. Por su parte, Julián Pinilla y Gina Rivera cuentan cómo inició su historia de amor.

Por: Marianella Chavarro Castro
