La Red: Detalles del matrimonio de Jhonny Rivera y graves problemas de salud del Padre Chucho | Resumen del capítulo - CaracolTV El Padre Chucho ha tenido graves problemas de salud en el 2026, mientras que el inicio del año le ha traído cosas buenas a Jhonny Rivera y a los ganadores y semifinalistas del Desafío.