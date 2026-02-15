La Red: Rata, del Desafío, hijo de Patricia Teherán y Yeferson Cossio se sinceran - CaracolTV Rata, finalista del Desafío, revela en qué quiere gastar el dinero si gana el programa y habla de una vez que sufrió un duro accidente. Alex Teherán, hijo de Patricia Teherán, no ha recibido las regalías de su madre.