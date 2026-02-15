La Red: Rata, del Desafío, hijo de Patricia Teherán y Yeferson Cossio se sinceran - CaracolTV
Rata, finalista del Desafío, revela en qué quiere gastar el dinero si gana el programa y habla de una vez que sufrió un duro accidente. Alex Teherán, hijo de Patricia Teherán, no ha recibido las regalías de su madre.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
16:25 min
Rata, del Desafío, hijo de Patricia Teherán y Yeferson Cossio se sinceran
15:06
qué se sabe sobre ‘A Otro Nivel’, el reemplazo del ‘Desafío 2025’| Resumen
13:08
Mientras Jairo Camargo cuenta sobre su enfermedad mortal; Tina hablan de los obstáculos de su carrera
15:18
Regalo que esposa de Yeison Jiménez le dio a Natalia Jiménez y más en el resumen
16:25
Rata, del Desafío, hijo de Patricia Teherán y Yeferson Cossio se sinceran
La Red: Rata, del Desafío, hijo de Patricia Teherán y Yeferson Cossio se sinceran
Rata, finalista del Desafío, revela en qué quiere gastar el dinero si gana el programa y habla de una vez que sufrió un duro accidente. Alex Teherán, hijo de Patricia Teherán, no ha recibido las regalías de su madre.