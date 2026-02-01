La Red: los amores de Be y Ana Katalina Torres que cambiaron a sus vidas| Resumen - CaracolTV Mientras Be habla de la pérdida de un bebé y la dulce espera de otro pequeño, Ana Katalina Torres y una presentadora de Noticias Caracol revelan cuál fue el momento de quiebre por le que atravesaron para ser las mujeres de hoy en día.