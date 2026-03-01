Publicidad

La Red: Resumen capítulo: Famosa se sometió a cuarta operación en su nariz e imitadora sorprende con cambio

Mientras una cantante revela que le fracturaron seis costillas para lucir una figura más esbelta, un jurado de A Otro Nivel recuerda un grave problema de salud y conocemos qué es de la vida de la imitadora de Arelys Henao en Yo Me Llamo 2023.

Resumen capítulo: Famosa se sometió a cuarta operación en su nariz e imitadora sorprende con cambio
Resumen capítulo: Famosa se sometió a cuarta operación en su nariz e imitadora sorprende con cambio

Por: Daniela Correa Grisales
|
RESUMEN RED.png
15:36
Resumen capítulo: Famosa se sometió a cuarta operación en su nariz e imitadora sorprende con cambio