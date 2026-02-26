Tormenta de Pasiones - Capítulo 134: la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla 54:30 Capítulo 133 la vida de Aylin y su bebé están en peligro 54:32 Capítulo 132 Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda 55:23 Capítulo 131 Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones Capítulo 134 la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla

Capítulo 134 Tormenta de Pasiones: la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla Hakan recibe una llamada y le avisan que su padre le disparará a los recién casados; él corre hacia el lugar e intenta salvarlos de las balas, pero ocurre una tragedia.