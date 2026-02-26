Publicidad

Capítulo 134 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 134 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español. Hakan recibe una llamada y le avisan que su padre disparará a la pareja; él intenta salvarlos de las balas.

134. La boda de Berrín no tuvo final feliz: comenzó su nueva pesadilla
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
plantilla 1280 x 720 (1).png
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
tdp.png
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
Capítulo 134 Tormenta de Pasiones: la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla

Hakan recibe una llamada y le avisan que su padre le disparará a los recién casados; él corre hacia el lugar e intenta salvarlos de las balas, pero ocurre una tragedia.

54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
55:08
Capítulo 128
Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá
