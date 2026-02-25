54:30 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 133: la vida de Aylin y su bebé están en peligro 54:32 Capítulo 132 Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda 55:23 Capítulo 131 Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones 54:00 Capítulo 130 Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin 54:30 Capítulo 133 la vida de Aylin y su bebé están en peligro

Capítulo 133 Tormenta de Pasiones: la vida de Aylin y su bebé están en peligro Aylin confiesa a Soner que cuando se enteró de que estaba embarazada los doctores la advirtieron de que podría sufrir complicaciones en su corazón y que la mejor opción era interrumpir el embarazo.