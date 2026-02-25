Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Capítulo del 'Desafío' El Reto 3 X
En vivo ‘A Otro Nivel’
Fredy Guarín se reencuentra con su exesposa
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 133 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol

Capítulo 133 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Aylin confiesa a Soner que cuando se enteró de su embarazo los doctores la advirtieron que la mejor opción era interrumpir la gestación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK
54:30 min
Tormenta.png
Tormenta de Pasiones - Capítulo 133: la vida de Aylin y su bebé están en peligro
plantilla 1280 x 720 (1).png
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
tdp.png
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
TDP (2).png
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
Tormenta.png
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro

Capítulo 133 Tormenta de Pasiones: la vida de Aylin y su bebé están en peligro

Aylin confiesa a Soner que cuando se enteró de que estaba embarazada los doctores la advirtieron de que podría sufrir complicaciones en su corazón y que la mejor opción era interrumpir el embarazo.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (1).png
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
tdp.png
55:23
Capítulo 131
Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones
TDP (2).png
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
TDP (1).png
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
Tormenta de Pasiones (2).png
55:08
Capítulo 128
Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá
Tormenta de Pasiones.png
54:36
Capítulo 127
Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar
Tormenta.png
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro