Andreina Fiallo y Fredy Guarín, juntos de nuevo en lujosa fiesta: "Una noche inolvidable"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Freddy Guarín mostró que se reunió de nuevo con Andreina Fiallo, la madre de sus hijos Daniel y Danna, y con quien tuvo una relación de más de 10 años. El reencuentro tuvo lugar debido a la celebración de los 15 años de la menor, quien decidió dar una lujosa fiesta con temática de fantasía en la que las mariposas, los caballos, los jardines y los seres mitológicos fueron parte de la decoración.

Mira también: Freddy Guarín denunció que seis delincuentes entraron a su finca a robar: así quedó



Cómo fue el reencuentro entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín

Inicialmente, los dos famosos se reunieron para celebrar un nuevo año de vida de su hija en una reunión familiar el pasado 19 de febrero. Unidos como familia, le partieron la torta a la joven, le cantaron, le pusieron una corona y se tomaron fotos juntos.



"Felices 15 años, mi princesa hermosa, te mereces todo el amor.💖Siempre serás nuestra niña, nuestra princesa. Te amamos infinito", escribió Fiallo en la citada red social.



Publicidad

Mira también: Andreina Fiallo, ex de Freddy Guarín, apareció tras la declaración de Sara Uribe sobre infidelidad

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios de Internet fue la lujosa celebración que se realizó un par de días después. Los padres de la niña se vistieron de gala y posaron para las cámaras. Uno de los momentos más comentados del evento, de hecho, fue cuando la joven tuvo el baile con su padre, pues muchos invitados y fanáticos elogiaron la conexión entre los dos.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Amiga, me alegra el alma que hoy en día todo fluya en favor del bienestar de tus hijos", "Una princesa en su bosque encantado", "Qué lindo Fredy, cómo se ve de feliz", "Ver esto me da tanta felicidad. Danna merecía sentir esa alegría y festejar con sus papás y sus hermanitos", "Esa niña es hermosa", "Espectacular todo... Un cupleaños lleno de amor", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Mira también: Hijo de Freddy Guarín desmintió a Sara Uribe al hablar de su infidelidad: "Nunca nos pidió perdón"



Por qué terminaron Andreína Fiallo y Fredy Guarín

La pareja decidió poner punto final a su relación entre 2016 y 2017 debido a rumores de infidelidad con la actriz, presentadora y empresaria Sara Uribe, con quien exfutbolista tiene también un hijo. Adicional a esto, también se especuló sobre problemas personales y temas relacionados con el desgaste de la convivencia.