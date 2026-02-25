Publicidad

Por qué Andreina Fiallo y Fredy Guarín fueron vistos juntos en una lujosa fiesta - CaracolTV

El exfutbolista de la Selección Colombia publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se observa cómo fue el reencuentro con su expareja sentimental.

Andreina Fiallo y Fredy Guarín, juntos de nuevo en lujosa fiesta: "Una noche inolvidable"

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de feb, 2026
Por qué Andreina Fiallo y Freddy Guarín se reencontraron y hasta posaron juntos para fotos.