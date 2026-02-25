Publicidad

Cuántos años lleva Daniela Pachón como presentadora de Noticias Caracol- CaracolTV

Daniela Pachón cumplió 10 años en Noticias Caracol y celebró su aniversario con publicación en Instagram. Acá te mostramos cómo se veía la primera vez que apareció en el programa informativo.

Daniela Pachón cumplió 10 años en Noticias Caracol: así fue su primera aparición

La presentadora que acompaña a los televidentes en el horario de la mañana del informativo cumplió una década en el programa durante este mes de febrero. Así ha cambiado físicamente con los años.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de feb, 2026
Así se veía Daniela Pachón cuando presentó por primera vez en Noticias Caracol.