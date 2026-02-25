Daniela Pachón cumplió 10 años en Noticias Caracol: así fue su primera aparición

Daniela Pachón está de celebración debido a que cumplió un nuevo año en Caracol Televisión en este mes de febrero. La presentadora apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 150 mil seguidores, para festejar otro año creciendo profesionalmente y cubriendo los eventos históricos más importantes de Colombia y el mundo.

"Por estos días cumplí DIEZ años en Noticias Caracol. 🙌🏻 Qué dicha la que siento porque lo bonito de este recordatorio es mirar hacia atrás para abrazar mi proceso, y reflexionar agradecida con todos los que ha hecho parte de esta década. Gracias por aceptarme en sus pantallas ❤️🙏🏻", escribió junto a una galería de fotos en la que se le observa haciendo reportería en las calles, grabando en el set de grabación y disfrutando de su jornada de trabajo junto a algunos colegas.

Cómo se veía Daniela Pachón al ingresar a Noticias Caracol

El 22 de febrero de 2016, Pachón publicó en su perfil de la citada red social la primera foto que le tomó al televisor, cuando aparecía en la transmisión por primera vez. En aquella oportunidad, estaba informando desde un punto estratégico de Bogotá y llevaba el cabello en un tono castaño oscuro; además, lucía una blusa blanca, un blazer azul y llevaba maquillaje suave.



"Así empieza esta historia. El reto que me regaló Dios", escribió.

Las reacciones por parte de sus seres queridos ante este logro no se hicieron esperar: "Este fue el día que la vi por primera vez 😍", "Te estamos haciendo porras, un abrazo desde Santa Marta", "Desde que eras presentadora en el TRO, me encanta como presentas. Ojalá un día no muy lejano te tendremos sentada en el set presentado por las mañanas", "Felicitaciones Dani, tú te mereces eso y más, muchas bendiciones para ti😊", "Es una mujer muy preparada y comprometida, me gusta como comunica", son algunos de los mensajes que le dejaron.

Además de trabajar en Caracol Televisión, Pachón cuenta con una extensa experiencia laboral, pues ha aportado a proyectos del Canal Tro y también de Findeter SA, las primeras empresas que le permitieron trabajar en su área y darse a conocer por su profesionalismo y cualidades comunicativas.