La Usurpadora
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Querida periodista de Noticias Caracol se despide, con voz entrecortada, tras casi 10 años - CaracolTV

Se trata de Tatiana Gordillo, que con el tiempo se ganó el título de “la biciperiodista”, por hacer reportajes en Bogotá montando cicla. La comunicadora dedicó unas palabras a los televidentes.

Querida periodista de Noticias Caracol se despide, con voz entrecortada, tras casi 10 años

Se trata de Tatiana Gordillo, que con el tiempo se ganó el título de “la biciperiodista”, por hacer reportajes en Bogotá montando cicla. La comunicadora dedicó unas palabras a los televidentes.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de ene, 2026
Querida periodista de Noticias Caracol se despide, con voz entrecortada, tras casi 10 años