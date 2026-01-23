Querida periodista de Noticias Caracol se despide, con voz entrecortada, tras casi 10 años

La periodista anunció su salida de Noticias Caracol, luego de casi 10 años de trabajar en el informativo, en la edición de la mañana de este 23 de enero. Gordillo terminó de presentar la sección ‘El periodista soy yo’ y enseguida se dirigió a los televidentes para agradecerles por su compañía durante tanto tiempo.

Con la voz entrecortada, la también presentadora dijo: “Quiero aprovechar el momento para despedirme, sobre todo, de ustedes, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme, a mí, entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompaño en Noticias Caracol y, con el casco de la biciperiodista en la mano, y con el corazón en la mano también, quiero agradecerles profundamente ayudarnos tanto. Muchísimas gracias por todos estos años, por todas estas historias, por permitirme contar sus historias. Gracias a este gran canal, al canal de la gente, a sus directivos, a mí familia y, por su puesto, a los que ya no están aquí, pero que me acompañaron en este proceso. Gracias, infinitas gracias por hacerlo posible”, declaró Gordillo.

Enseguida, Juan Camilo Cortés —que estuvo reemplazando a Nicolás Rojas en las mañanas— tomó la palabra para resaltar el trabajo de su compañera y para agradecerle por la acogida que ella le dio cuando él llegó al informativo.





“Usted fue grande a través de esta pantalla y fue grande por su don de humanidad. Siempre usted será una guerrera de las calles de Bogotá. Siempre le aprenderé a usted la forma de hacer reportería, la forma como me acogió, como me enseñó a hacer reportería. Tati, gracias, por tanto”, dijo el presentador.

Daniela Pachón no se quedó atrás y también le dedicó unas emotivas palabras: “Tati, casi 10 años. Nos conocimos en las emisiones de los fines de semana y solo quiero resumir este sentimiento tan bonito diciéndole gracias, porque dejó huella como periodista, como biciperiodista, como compañera y, en mi caso, como amiga”.

Quién es Tatiana Gordillo, periodista que se despidió de Noticias Caracol

Tatiana Gordillo es una periodista con magíster en Comunicación y Medios, de la Universidad Nacional de Colombia, reconocida por el trabajo periodístico que ha hecho, cubriendo principalmente historias y hechos relevantes en la capital colombiana, muchas veces reportando en bicicleta, lo que le ha valido el apodo popular de “La biciperiodista”.

La reportera además se volvió una figura destacada en las redes sociales, sobre todo en Instagram, herramientas que ha utilizado para dar consejos e información sobre trámites que los ciudadanos pueden hacer en Bogotá. A través de ellas, también comparte aspectos de su vida privada.

