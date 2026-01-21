Publicidad

Qué se sabe sobre la salud de Rosa: esto dice la integrante de Gamma en el 'Desafío' - CaracolTV

Luego del Desafío de Sentencia y Bienestar, Andrea Serna se reúne con Gamma y Neos para debatir lo ocurrido en el Box Rojo, especialmente con Rosa. Miryam, por su parte, participa en la máquina millonaria.

Qué se sabe sobre la salud de Rosa: primeras palabras tras golpe en pleno Box Rojo

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de ene, 2026
