Qué se sabe sobre la salud de Rosa: primeras palabras tras golpe en pleno Box Rojo

Andrea Serna se reúne con las tres duplas de los equipos Gamma y Neos que participan en el Desafío de Sentencia y Bienestar. El encuentro tiene lugar en el Box Rojo, espacio en el que los participantes conversan sobre los enfrentamientos recientes y las situaciones que se presentan durante la competencia. La presentadora inicia la conversación abordando el desarrollo de la prueba y el desempeño de los equipos involucrados.

Durante el diálogo, Andrea Serna reconoce el resultado obtenido por el equipo verde, que logra una victoria luego de una serie de resultados adversos en competencias anteriores. El momento sirve para repasar lo ocurrido en la jornada y para destacar el cumplimiento de los objetivos planteados durante el desafío.

La atención se dirige posteriormente hacia Rosa, integrante de la casa naranja. Andrea Serna le pregunta por su estado de salud luego del golpe que recibió mientras compitió contra Potro. Rosa responde que se encuentra estable dentro de las circunstancias .

“Me doblé el pie intentado agarrar al veloz Potro. Así les faltara un punto, las veces que sea, voy con toda y me di cuenta que Potro estaba siendo eficaz entonces tenía que agarrarlo”, cuenta la Súper Humana.





Ante esta situación, la presentadora le indica que debe someterse a una revisión médica por parte del equipo del programa, como parte de los protocolos establecidos para el cuidado de los participantes.

La revisión médica se plantea como una medida preventiva que forma parte de los procedimientos habituales del Desafío, con el fin de garantizar el bienestar de quienes participan en las pruebas físicas.

Más adelante, Andrea Serna da paso a una nueva dinámica relacionada con los beneficios obtenidos durante la competencia. En esta ocasión, Miryam accede a la máquina de dinero, un beneficio que se habilita gracias a la Moneda Dorada. Este privilegio se obtiene luego de que Miryam logra la primera anotación durante la prueba, lo que le permite quedarse con dicho reconocimiento.

