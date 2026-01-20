Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Karol G y Feid
Programación de Caracol

Qué planean Leo y Neos contra Kevyn y Valkyria en el 'Desafío 2025' - CaracolTV

Durante la llamada de Andrea Serna, Leo confiesa que le gustaría medir sus habilidades físicas en el Box Negro durante el Desafío a Muerte con Kevyn, el actual campeón del reality.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Leo no quiere que Kevyn y Valkyria lleguen a la final del 'Desafío': "Debemos ser egoístas"

Durante la llamada de Andrea Serna, Leo confiesa que le gustaría medir sus habilidades físicas en el Box Negro durante el Desafío a Muerte con Kevyn, el actual campeón del reality.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Avances (4).jpg