Leo no quiere que Kevyn y Valkyria lleguen a la final del 'Desafío': "Debemos ser egoístas"

El capítulo 118 del Desafío del Siglo XXI comienza con una conversación entre los integrantes del equipo Gamma, quienes comentan el corte de cabello que recibieron tres participantes como parte de un castigo impuesto por sus rivales.

Más adelante, la atención se traslada al equipo Neos, donde los participantes dialogan sobre la dinámica interna y las sensaciones que les genera compartir competencia con Kevyn y Valkyria. El hecho de que ambos fueron ganadores del 'Desafío' en temporadas pasadas provoca inquietud dentro del grupo. La conversación gira en torno a la posibilidad de que lleguen nuevamente a las instancias finales, tema que abre un intercambio de estrategias entre los integrantes del equipo.

Leo expresa su postura frente a ese escenario y plantea que no considera conveniente que Kevyn y Valkyria avancen hasta el cierre de la competencia. A partir de este planteamiento, Isa interviene y propone una alternativa estratégica. Ella plantea que, en caso de que Neos obtenga la victoria en una próxima prueba, deberían considerar enviarles el Chaleco de Sentencia. La intención de esta decisión sería obligarlos a enfrentarse a una prueba en el Box Negro, donde tendrían que defender su permanencia.

La conversación continúa con un enfoque estratégico. Leo refuerza la idea de que, dentro del juego, las decisiones deben tomarse priorizando los intereses del equipo, incluso si esto implica afectar a otros competidores fuertes.

Posteriormente, se da paso a la llamada con Andrea Serna. Durante este espacio, Leo manifiesta su intención de enfrentarse directamente con Kevyn en el Desafío a Muerte. Esta posibilidad es recibida de manera positiva por el Súper Humano, quien asume el escenario con tranquilidad.

Además de Kevyn, surgen otros nombres como opciones para enfrentar una eliminación. Tina y Gero son mencionados dentro de la conversación como posibles oponentes. Sin embargo, algunos participantes consideran que estos nombres aparecen más como una formalidad dentro del diálogo, sin que exista una intención clara de llevarlos realmente a una confrontación directa.

