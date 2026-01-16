Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Con cuánto dinero salió Sofía del ‘Desafío’ al quedar eliminada

Sofía y Julio quedaron eliminados del Desafío a Muerte, se despidieron de sus compañeros y agradecieron a sus seguidores por acompañarlos en el programa.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Sofía, del ‘Desafío’, expuso con cuánta plata salió del programa: “Muy bendecida”

Sofía y Julio fueron los últimos en el Desafío a Muerte, por lo cual, se despidieron de sus compañeros y agradecieron por haber estado en el programa. Mira lo que dijo la exintegrante de Neos.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Con cuánto dinero salió Sofía del Desafío