Sofía, del ‘Desafío’, expuso con cuánta plata salió del programa: “Muy bendecida”

Este 16 de enero, dos participantes dijeron adiós al Desafío Siglo XXI. Sofía y Julio no alcanzaron a completar la prueba en el Box Negro, y por eso ahora estarán en el Cubo de los Eliminados, tras no lograr ubicar los dos balones en la parte superior de una repisa.

Con cuánto dinero salió Sofía del Desafío

Ahora bien, a raíz de su salida, Sofía, quien era integrante de Neos, salió con $208.140 millones. Cuando confirmó con cuánto dinero se fue, agregó unas palabras. “Se siente súper emocionante. Ellos me tienen que perdonar, pero, yo quería ganar la prueba de capitanía, no pensando en la plata, pero si se daba la plata, gracias, muy bendecida yo”.



Cómo fue la prueba del Desafío a Muerte

La prueba inició con los hombres en lo alto del box, quienes primero tomaron un machete de un cofre para cortar la soga que les permitió descender por la cadena. A lo largo del recorrido, superaron diversos obstáculos de equilibrio, treparon una malla metálica y atravesaron un túnel lleno de costales, hasta llegar a una caneca con cascarilla de arroz donde debieron encontrar un balón de dos kilos.

Una vez con el balón, bajaron por otra malla metálica y liberaron una vara antes de regresar al punto de partida, cuidando que el balón no se cayera mientras enfrentaban nuevamente los obstáculos para completar el relevo. Luego, las mujeres realizaron el mismo circuito para conseguir un segundo balón y liberar otra vara, manteniéndolo en equilibrio hasta llegar al final.



En la etapa decisiva, los equipos usaron la vara para trasladar los balones y colocarlos sobre tubos en una repisa; las tres parejas que completaron primero la tarea aseguraron su continuidad en el Desafío, demostrando coordinación, estrategia y resistencia en cada tramo del circuito.

Es de destacar que, Sofía antes era la dupla de Kevyn, pero por un Súperpoder que ganaron Zambrano y Miryan, él tuvo que pasar a de Neos a Gamma. Esta decisión impactó a todos, porque no pensaban que volverían a cambiar las parejas, en esta nueva etapa. Por lo tanto, el ganador del Desafío XX quedó con Tina.

A raíz de esto, Julio llegó a Neos, aunque en su momento afirmó estar feliz, porque conocía a todos los integrantes del equipo, se sentía bien. Por lo cual, Sofía quedó con él y a partir de allí, estuvieron juntos hasta el final de este ciclo 21, en donde tuvieron que decirles adiós a sus compañeros.

