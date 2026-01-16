Así se verían las mujeres del 'Desafío' si hubieran enfrentado castigo del corte de pelo

El corte de cabello, uno de los castigos más temidos por los participantes del programa de Caracol Televisión, volvió a La Ciudad de las Cajas. En el capítulo emitido el pasado 15 de enero, los integrantes de Gamma se enteraron que debían asumir de nuevo este reto; sin embargo, fue gracias a ditu que se conocieron las primeras imágenes de la penitencia que tuvo lugar en el Rincón de los Castigos.

Los presentadores de 'Día a Día', de hecho, reaccionaron en vivo a los videos en los que se aprecia a Zambrano y Miryan cortándose el cabello tal cual lo dispuso la producción, lo que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet.

Cómo se verían las mujeres del 'Desafío' sin su cabello

Carolina Soto, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carlos Calero e Iván Lalinde aprovecharon el momento para mostrar cómo se verían las demás Súper Humanas en caso de que hubiesen quedado seleccionadas para cumplir con este reto. Es necesario mencionar que la penitencia nació en 2021 y se ha ido replicando en las más recientes ediciones, siendo Tiffy, Maleja, Gema, Gamboa, Cami y Miryan quienes se han armado de valor y han accedido a perder su melena a cambio de avanzar en el juego.

Mientras miraban una a una las fotos de Valentina, Deisy, Valkyria, Sofía, Isa, Rosa y Tina generadas con ayuda de Inteligencia Artificial, los conductores del programa comentaron no solo la belleza de las jóvenes, sino también la fortaleza con la que se tuvo que armar la integrante de la escuadra naranja para no echarse para atrás en el proceso.

"Isa se ve divina, parece como rusa, como croata. Tina es la más linda (...) Rosa se ve como Tomb Raider (...) Me encantan Tina y Rosa; Isa también", fueron algunos de los comentarios que hicieron a medida que pasaban las instantáneas en pantalla.

