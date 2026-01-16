Publicidad

Castigo corte de pelo en el 'Desafío 2025': así se verían las participantes - CaracolTV

A propósito del corte de cabello al que se sometió Miryan luego de perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo; 'Día a Día' realizó una dinámica con las demás Súper Humanas.

Así se verían las mujeres del 'Desafío' si hubieran enfrentado castigo del corte de pelo

Durante el capítulo 119 del reality de los colombianos, Gamma se vio en la obligación de asumir la penitencia debido a su derrota en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Cómo se verían las participantes del 'Desafío del Siglo XXI' sin cabello.