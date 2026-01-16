Publicidad

Homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas, este 19 de enero: lugar y hora

El representante legal, el gerente administrativo y la oficina de prensa de Yeison Jiménez dieron a conocer detalles del homenaje que le harán en Manzanares, Caldas, este 19 de enero.

Yeison Jiménez también será homenajeado en su tierra natal: confirman fecha y hora

A través de una publicación en las redes del artista, se dio a conocer que se realizará un homenaje abierto al público en Manzanares, Caldas, la tierra natal del músico.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Le harán homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas.