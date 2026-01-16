Yeison Jiménez también será homenajeado en su tierra natal: confirman fecha y hora

En horas de la noche del pasado jueves 15 de enero, el equipo de trabajo del intérprete de 'Aventurero', quien falleció el pasado 10 de enero en medio de un accidente de avioneta junto con otras cinco personas, emitió un comunicado en sus redes sociales refiriéndose a la despedida que le están organizando en su tierra natal.

Dónde y cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro tendrá lugar el lunes 19 de enero. La jornada iniciará a las 10:00 a.m. con una caravana de vehículos en la Vereda La Esmeralda, sector Chochalito. Asimismo, a las 12:00 p.m. está programada una misa en el parque principal del municipio para que seres cercanos y admiradores puedan darle el último adiós.



En el documento firmado por el representante legal, el gerente administrativo y la oficina de prensa se aclara que las demás actividades serán informadas a través de las cuentas oficiales de la Alcaldía Municipal de Manzanares, Caldas.

"Gracias por el respeto, el acompañamiento y la solidaridad en este momento", señalaron.



Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá

La despedida tuvo lugar en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 14 de enero. Allí asistieron no solo los seguidores de su carrera (quienes ingresaron hasta completar el aforo en las dos jornadas), sino también varios colegas del medio. Uno de los momentos más emotivos de la velada fue protagonizado por la mamá del artista y Thaliana, la hija del cantante, quienes elevaron unas palabras al cielo que conmovieron a los asistentes.

Asimismo, Sonia Restrepo se convirtió en noticia al mostrarse aferrada al ataúd simbólico dispuesto en el escenario principal, recibiendo de esta forma múltiples mensajes de solidaridad y admiración por parte de los usuarios de Internet.

Durante la ceremonia, varios exponente del género popular presentaron su nueva canción 'Aventurero en el cielo', una canción compuesta poco después del deceso del caldense y en la que trabajaron gracias a la iniciativa de Pipe Bueno y Ciro Quiñónez. Algunos de los exponentes que participaron fueron Luis Alfonso, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy, Jhonny Rivera, Arelys Henao, entre otros artistas que han dejado la música colombiana en lo alto a nivel internacional.