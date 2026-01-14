Publicidad

Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez durante el homenaje en el Movistar Arena - CaracolTV

Luz Galeano le dedicó emotivo discurso a su hijo en el homenaje póstumo que tuvo lugar en el Movistar Arena de Bogotá. La despedida reunió a fanáticos, artistas y familiares del cantante.

Primeras palabras de la mamá de Yeison Jiménez en el homenaje: "Vuela tranquilo"

Luz Galeano apareció en la tarima principal del Movistar Arena para recordar con cariño al artista de música popular y revelar cómo ha llevado estos días de luto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Mamá de Yeison Jiménez habla en su homenaje.