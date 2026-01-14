Primeras palabras de la mamá de Yeison Jiménez en el homenaje: "Vuela tranquilo"

Este 14 de enero, se está llevando a acabo el homenaje a Yeison Jiménez, el artista que murió en un accidente de avioneta junto a cuatro personas que su equipo y el piloto. Esta noticia ha impactado a todo el mundo, porque no se esperaban esta partida.

Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez en su homenaje

Ahora bien, este miércoles han llegado miles de personas al Movistar Arena para despedir al intérprete de 'Aventurero'. Entre esas personas estuvo su mamá, Luz Galeano, quien con ,mucha fuerza cogió el micrófono para dar unas palabras desde lo más profundo de su corazón.



"No sentía fuerzas, sentía que no tenía el valor de esa berraquera que él decía, yo sentía que no, pero hoy con orgullo le digo 'hijo mío, vuela tranquilo, ve al cielo porque acá esta tu heroína, está tu mamá, está esa mujer berraca'", comentó Luz Galeano.

Por otra parte, cuando esto sucedió, la hija del artista también quiso enviar unas palabras. Y junto a Luz expresó lo siguiente:



"El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer en vida. No lo pudo hacer, pero sé que lo puede hacer en el cielito. agradezcan mucho por sus padres, se los pido, yo hablé con mi papá y él lo único que quería era que oraran mucho por él", dijo Thaliana Jiménez, hija del artista.



Homenaje a Yeison Jiménez en el Movisar Arena

Desde muy temprano los fans llegaron a las afueras del Movistar Arena, para poder estar muy cerca al cuerpo a su ídolo. A este lugar, los siguientes artistas rendirán tributo para darle el último adiós. Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Silvestre Dangond, Maluma, entre otros. Algunos han expresado el dolor que siente con su partida, además, su esposa, Sonia Restrepo, también ha participado de este homenaje, compartiendo esos últimos momentos con su cuerpo y despidiendo a quienes iban con él.

A través de sus redes sociales, han llorado por esta triste noticia. Asimismo, los familiares de los acompañantes de Yeison Jiménez y el piloto, también han dejado mensajes afirmando lo mucho que extrañan a sus seres queridos. Todos eran muy jóvenes y no pensaron en que tanto pronto la vida se los llevara. Aunque el artista ya no esté, ssu seguidores lo recordarán por el legado musical que dejó y todo lo que hizo en vida por la música popular.