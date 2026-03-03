Agricultor, políglota y más participantes que pasaron en ‘A Otro Nivel’

La competencia en 'A Otro Nivel' avanza con una noche en la que varios participantes logran superar la audición y asegurar su lugar en la siguiente fase. Cada uno llega al escenario con una historia ligada no solo a la música, sino también a otras ocupaciones que han marcado su camino.

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser empresaria para trabajar con Ryan Castro



Ellos son los concursantes que pasaron en 'A Otro Nivel'

Luisa Rey es la primera participante de la noche en recibir dos flechas por parte de los jurados Gian Marco y Felipe Peláez. Su presentación le permite avanzar en la competencia tras obtener el respaldo necesario. Además de su carrera musical, se desempeña como empresaria, actividad que le ha permitido participar en distintos escenarios y compartir espacios con otros artistas. Su paso por el programa marca el inicio de la jornada de clasificaciones.



Luego se presenta Valentina Villalba, quien llega desde Caracas. Su interpretación le otorga las tres flechas de los jurados, lo que le asegura el avance directo. Con su actuación logra conectar con el jurado y consolidar su paso al siguiente nivel dentro del formato.

La siguiente en subir al escenario es Valery Guzmán, artista con diez años de experiencia. Durante su presentación recibe flecha verde de Felipe Peláez y Gian Marco, resultado que le permite continuar en la competencia. Es reconocida por su trabajo como pionera del vallenato en Paraguay. Al alcanzar el tercer nivel se encuentra con su familia, que la espera tras bambalinas. El reencuentro ocurre frente a las cámaras y su hijo le expresa el orgullo que siente por su proceso, momento que provoca la reacción emotiva de Gian Marco.





Más adelante se presenta El Indio Ranchero, quien expone en el escenario elementos relacionados con sus raíces indígenas. Tras su interpretación obtiene dos flechas verdes de Kike Santander y Felipe Peláez. Los jurados resaltan aspectos técnicos de su presentación, entre ellos el manejo de la falseta, lo que le permite avanzar en la competencia.

Publicidad

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ tiene trayectoria como telonera de Yeison Jiménez

Miguel Vaquero también logra superar la audición. Proveniente del campo, se dedica al sector agropecuario y establece una relación entre su oficio y la música, actividad que compara con un proceso de cultivo. Durante su presentación recibe comentarios del jurado sobre las características de su voz y asegura su paso a la siguiente etapa.

Publicidad

La jornada cierra con Liz, participante que habla varios idiomas aprendidos de manera empírica, principalmente a través de la escucha. En el escenario demuestra su capacidad vocal y obtiene el respaldo del jurado, que destaca su desempeño en los registros altos. Con su clasificación finaliza una noche en la que distintas profesiones se cruzan con la música dentro de la competencia.

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ fue corista de Karol G y tiene una colaboración con Pipe Calderón

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

