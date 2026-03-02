Publicidad

Isa Fyah ha construido una trayectoria de renombre en la industria que la ha llevado a trabajar con grandes artistas como Pitbull, Pipe Calderón, Karol G y Kevin Roldan.


A OTRO NIVEL banner DK

Participante de ‘A Otro Nivel’ fue corista de Karol G y tiene una colaboración con Pipe Calderón

Isa Fyah ha construido una trayectoria de renombre en la industria que la ha llevado a trabajar con grandes artistas como Pitbull, Pipe Calderón, Karol G y Kevin Roldan.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 2 de mar, 2026
