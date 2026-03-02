Participante de ‘A Otro Nivel’ fue corista de Karol G y tiene una colaboración con Pipe Calderón

Isa Fyah llega al escenario de ‘A Otro Nivel’ con una carrera que inicia desde la infancia. Su nombre artístico surge cuando amigos de su hermana la escuchan componer y cantar a los ocho años. En ese momento la describen como alguien que transmite fuego al interpretar música, y esa expresión da origen al nombre con el que se da a conocer en la industria.

Con el paso del tiempo, construye un camino que la lleva a trabajar junto a artistas de la escena urbana y popular. Comparte escenario con Karol G, donde se desempeña como corista en presentaciones en vivo. Esa experiencia le permite recorrer escenarios y formar parte de un equipo artístico en giras y conciertos.

En 2020 lanza una colaboración con Pipe Calderón titulada 'Dilema'. El sencillo se publica en plataformas digitales y marca un paso dentro de su proyección como intérprete. Además de ese trabajo, su trayectoria incluye colaboraciones y presentaciones junto a figuras como Pitbull y Kevin Roldán, en distintos escenarios y eventos musicales.





Ahora participa en ‘A Otro Nivel’, donde enfrenta el proceso de audición frente al jurado. Tras su presentación recibe dos flechas por parte de Felipe Peláez y Gian Marco, quienes integran la mesa de evaluación del programa. Con ese resultado avanza dentro de la competencia y alcanza el tercer nivel.

La razón por la que Felipe Peláez recuerda con nostalgia a abuelo

En esa instancia se reúne con los jurados y también con su familia. Entre las personas que la acompañan se encuentra su tío, de 90 años, quien asiste para verla cumplir esta etapa del proceso. Durante el encuentro familiar, él le manifiesta que se siente orgulloso por la oportunidad que consigue dentro del programa y por el camino que ha construido en la música.

La presencia de su tío genera un momento especial en el estudio. Ante la escena, Felipe Peláez recuerda a su propio abuelo. Ese recuerdo lo conmueve y lo lleva a mostrarse nostálgico durante la conversación que comparten en el set.

Isa Fyah continúa así su participación en la competencia, respaldada por la experiencia acumulada en escenarios nacionales e internacionales y por el apoyo de su entorno cercano. Su paso por el programa se suma a una trayectoria que incluye colaboraciones, presentaciones en vivo y trabajos musicales publicados en plataformas digitales.

