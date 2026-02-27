Participante de 'A Otro Nivel' está detrás de un éxito de Jhonny Rivera

En el escenario de 'A Otro Nivel', programa de competencia musical de la televisión colombiana, se presenta Carlos Quereigua, conocido en la industria como El Socio Quereigua. Su nombre está ligado durante años al trabajo como compositor dentro de la música popular, género en el que ha participado en la creación de canciones interpretadas por distintos artistas. Aunque su voz no siempre ha estado al frente de los escenarios, su aporte ha estado presente en producciones que han alcanzado circulación nacional.

Esta es la canción de Jhonny Rivera de la que es autor Quereigua

El participante construye su camino principalmente desde la composición. A lo largo de su trayectoria desarrolla letras y melodías que son grabadas por reconocidos cantantes del género popular. Entre esas obras se encuentra “Tú y yo”, interpretada por Jhonny Rivera y lanzada en 2021. La canción forma parte del repertorio del artista y se suma a la lista de trabajos en los que Quereigua participa como autor.



Ese mismo año también participa en la creación de “No se enamoran”, colaboración junto a Giovanny Ayala. El lanzamiento se realiza en 2021 y amplía su presencia dentro del circuito de la música popular. Estas composiciones consolidan su perfil como autor y refuerzan su relación con intérpretes del género.

Ahora, en una nueva etapa, Carlos Quereigua decide asumir el rol de cantante. Además de continuar escribiendo, comienza a interpretar sus propias canciones y a presentar su propuesta directamente ante el público. Su participación en 'A Otro Nivel' marca un momento de transición, ya que se sube al escenario con el objetivo de mostrar su voz y su identidad artística, más allá del trabajo tras bambalinas.





Durante su audición, presenta su proyecto personal ante los jurados y el público del programa. La experiencia le permite exponer su trayectoria como compositor y, al mismo tiempo, dar a conocer su faceta como intérprete. El proceso dentro del programa representa un espacio para proyectarse como solista y ampliar su alcance dentro de la industria.

Al finalizar su presentación, Carlos Quereigua se dirige a uno de los jurados, Felipe Peláez. En ese momento manifiesta su intención de enviarle una de sus composiciones con la propuesta de que la grabe. El gesto conecta su experiencia como autor con la posibilidad de futuras colaboraciones dentro del mismo género en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

