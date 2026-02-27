Felipe Peláez botó la casa por la ventana en su cumpleaños número 50: hasta Cristina Hurtado fue

El cantante colombo- venezolano está de celebración, pues cumplió 50 años el pasado 7 de febrero y realizó recientemente una celebración en el municipio de Rionegro, en el área metropolitana de Medellín. El evento reunió a familiares, amigos y colegas del artista, quienes lo acompañaron en una fiesta que fue muy comentada en redes sociales y medios de comunicación.

Entre los invitados estuvieron los cantantes Eddie Herrera, Jean Carlos Centeno, Elder Dayán y Rafa Pérez. Los artistas compartieron con el homenajeado durante la celebración, en la que hubo presentaciones musicales y espacios para fotografías.

A la reunión también asistieron varios de sus compañeros del programa 'A Otro Nivel', formato de talento musical transmitido por Caracol Televisión, en el que Peláez participa como jurado. Entre los presentes estuvo el también jurado Kike Santander.

La presentadora Catalina Gómez, conductora del programa matutino 'Día a Día', acudió al evento y realizó varias entrevistas durante la noche. En primer lugar conversó con Felipe Peláez, quien expresó su emoción por la fecha y agradeció la compañía de los asistentes. Durante el encuentro, el intérprete de 'Vivo pensando en ti' también posó para fotografías junto al futbolista David Ospina.





"Mucha felicidad, muchas experiencias, muchos aprendizajes. Adelante con las ganas de seguir haciendo más por mis metas, mis sueños, falta mucho por hacer y a tener amigos exitosos, visionarios como David Ospina", mencionó de forma jocosa cuando le preguntaron sobre cómo recibía este nuevo año de vida.

Posteriormente, Gómez habló con la presentadora Cristina Hurtado, actual conductora de 'A Otro Nivel', y con su esposo, José Narváez. Durante la conversación, el actor comentó cómo percibe el desempeño de su pareja en la televisión y se refirió a su trabajo al frente del programa musical.

"Es lo máximo, ella es lo mejor. Me encanta porque es ella, es auténtica, está divirtiéndose, yo siento que está en el lugar que la representa, está en un proyecto que es un poco ella. Está rodeada de gente muy linda, muy talentosa, muy generosa, tiene un equipo maravilloso, tiene un jurado que es precioso", dijo.

Finalmente, la presentadora entrevistó a Kike Santander, quien forma parte del jurado del concurso, y a su esposa Adriana López. En el diálogo, López habló sobre lo que el productor y compositor busca en los participantes durante la actual temporada de la producción.

"Kike siempre busca una voz diferente, es súper exigente, hay veces que yo veo un participante y digo 'ese canta lindo', pero sé que él no lo va a apretar porque ya me lo conozco, él busca cosas diferentes", mencionó.