Padre del 'Minuto de Dios' tuvo drástico cambio físico: así se veía en su juventud

El padre Diego Jaramillo ha acompañado durante años a los televidentes en el programa más longevo de Colombia que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de feb, 2026
Cómo se veía antes el padre del 'Minuto de Dios', en su juventud.