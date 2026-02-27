Padre del 'Minuto de Dios' tuvo drástico cambio físico: así se veía en su juventud

Una de las figuras de la iglesia en Colombia más representativas es el padre Diego Jaramillo, el presentador del 'Minuto de Dios', programa religioso que se transmite con el objetivo de llevar un mensaje de fe y recaudar fondos para las comunidades de escasos recursos. Aunque muchos televidentes lo tienen presente, pocos saben en realidad cómo lucía en su juventud. Acá te contamos.

Quién es el padre del 'Minuto de Dios' y cómo se veía en la juventud

El católico eudista, profesor, teólogo y escritor es presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios, que impulsa el desarrollo sostenible en el país. Nació el 19 de mayo de 1932, por lo que a la fecha tiene 93 años. Es de Yamural, Antioquia, aunque ha visitado varias zonas de Colombia y ha tenido una gran acogida gracias a su misión religiosa.



Es sucesor de Rafael García Herreros, quien fundó el programa más antiguo de Colombia el 10 de enero de 1955, por lo que lleva más de 70 años al aire y actualmente puede sintonizarse de lunes a viernes alrededor de las 7:00 p.m.

Aunque no se conocen muchas fotos de sus primeros años en el sacerdocio, recientemente expuso una foto que fue tomada cuando tan solo tenía 15 años. La imagen, a blanco y negro, tuvo que ser reconstruida con ayuda de una aplicación para que se pudieran apreciar detalles del rostro como la sonrisa, las cejas pobladas, la nariz y demás facciones.

Otra de las fotografías que más ha dado de qué hablar en las plataformas digitales es una que fue tomada las primeras veces que presentó el programa, pues aparece con el cabello oscuro y usando lentes.

Jaramillo se ha convertido en todo un fenómeno de Internet en los últimos años gracias a su sentido del humor y su participación activa en la creación de contenido digital, recibiendo comentarios de adultos mayores y jóvenes:

"Porque tiene buen humor, por eso lo ha logrado, 🙌🏿 eres patrimonio nacional, 🎉🎂❤️🙌🏿por muchos años más de vida 😍", "Los mejores momentos recopilados en un video, 👏❤️ que cumpla muchos más y conserve el sentido del humor que lo caracteriza", "Ojalá lo tengamos por muchos más", son algunos de los mensajes que le dejan los usuarios en redes.