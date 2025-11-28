En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Así se veía Lina, del 'Desafío', cuando hizo parte del Ejército hace cuatro años

Así se veía Lina, del 'Desafío', cuando hizo parte del Ejército hace cuatro años

La integrante de Neos tiene 24 años, representa a Caucasia, Antioquia, y se considera una deportista integral debido a que practica desde voleibol hasta atletismo.

Así se veía Lina, participante del 'Desafío', cuando trabajó en el Ejército.
Así se veía Lina, participante del 'Desafío', cuando trabajó en el Ejército.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad