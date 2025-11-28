Así se veía Lina, del 'Desafío', cuando hizo parte del Ejército hace cuatro años

La Súper Humana se unió al reality de los colombianos durante el capítulo 90, cuando Kevyn y Valkyria viajaron por diferentes ciudades de Colombia en busca de los participantes que integrarían el equipo Neos en La Ciudad de las Cajas durante la etapa final del juego. La joven fue hallada mientras entrenaba en un Box, pues accedió a someterse a una intensa prueba en la que demostró que tenía las habilidades para la competencia.

Cómo se veía Lina, del 'Desafío', cuando estuvo en el Ejército

La deportista recoge más de 40 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram por lo que acostumbra a publicar contenido relacionado con su estilo de vida saludable y cómo ha logrado avanzar en su proceso deportivo, adquiriendo de esta forma disciplina y mejorando la relación que tiene con su propio cuerpo.



En uno de los posts que más llamam la atención de su feed de Instagram mostró cómo se veía cuando hacía parte del Ejército Nacional en 2021. Allí se le ve luciendo el uniforme con orgullo y exponiendo las rutinas de entrenamiento a las que se sometía para cumplir con su trabajo.



"Su historia está hecha de decisiones que no siempre fueron fáciles, pero siempre fueron de ella. Creció entendiendo que la vida no te regala nada, que para ganarte un lugar tienes que hacerlo con el cuerpo, con la mente y con el corazón. Entrenó cuando estaba cansada, cuando nadie estaba mirando, cuando la duda pesaba más que la fuerza. Tal vez no sea la más famosa, tal vez muchos no la conozcan, pero lo que sí tiene es corazón", fue el mensaje que publicó en un video motivacional en el que se observa su pasión por el deporte.

Lina recientemente ha preocupado a sus compañeros de la escuadra verde debido a su estado de salud, pues se dislocó el hombro durante el Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Blanco, y accedió a practicarse una revisión médica, por lo que está a la espera de conocer si continúa en competencia o si deberá salir por lesión.

