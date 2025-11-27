Paola Jara mostró cómo le quedó el cuerpo una semana después de dar a luz a Emilia

La intérprete de temas como 'Salud por él', 'No la beses', 'Mala mujer' y 'Murió el amor' se volvió noticia a mediados de noviembre cuando confirmó el nacimiento de Emilia, su bebé. Aunque no reveló fotos del rostro de la recién nacida, sí ha expuesto otros momentos tiernos de esta etapa, tal es el caso de la primera muda de ropa que usó y cómo fue el recibimiento por parte de su padre.

Cómo se ve Paola Jara una semana después de dar a luz

Una de las preguntas que más se han hecho los seguidores de la artista en redes respecto a su embarazo es cómo va su proceso de recuperación y qué estrategias ha utilizado para recuperar su figura. A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la mujer mostró su vientre y explicó que se está realizando algunos masajes.



"Y así vamos poco a poco en mi recuperación postparto (...) Estaba que me moría del dolor en la espalda, el cuello, mejor dicho, sentía como si un camión me hubiera pasado por encima y empecé mis masajes postparto, ha sido una bendición", escribió en la plataforma.



La imagen llamó la atención de los usuarios de Internet, quienes elogiaron la forma en la que se ha cuidado en los días posteriores al parto y también le preguntaron sobre cómo ha vivido esta nueva etapa de su vida, que seguramente llegó cargada de muchos desafíos.

"Imagínense que la presión social sobre la estética de una mujer es tan fuerte que tú no puedes parir y permitirte cambiar tu cuerpo, tienes que presumir que no te afectó el embarazo", "Su cuerpo solo está respondiendo a la vida saludable que lleva Paola, normalmente se le ve haciendo ejercicio y alimentándose bien ❤️", "La verdad que se ve muy bien", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más sólidas del entretenimiento nacional. Se casaron el 14 de mayo de 2022 y en junio de 2025 dieron a conocer que se encontraban en la dulce espera justo después de haber vivido la pérdida de un bebé.

