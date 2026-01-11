Tía de Yeison Jiménez, entre lágrimas, habla con Noticias Caracol sobre su fallecimiento

La muerte de Yeison Jiménez ha conmocionado a Colombia y se ha convertido en una de las noticias más relevantes del momento. El cantante, de 34 años, falleció tras un accidente aéreo en el que se vio involucrada la avioneta en la que viajaba junto a otras cinco personas, todas integrantes de su equipo de trabajo. El hecho generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento, quienes han expresado su pesar por la inesperada partida del artista.

Desde que se conoció la tragedia, distintos medios de comunicación han seguido de cerca el avance de la investigación para esclarecer las causas del accidente. Paralelamente, se han realizado varios homenajes y recuentos sobre la trayectoria artística y personal del intérprete, destacando su impacto en la música popular colombiana y el legado que deja en el género.

Precisamente, en la edición del mediodía de Noticias Caracol de este domingo, algunos familiares de Yeison Jiménez se pronunciaron públicamente sobre su fallecimiento y compartieron recuerdos del artista en el ámbito familiar.



Tía y primo de Yeison Jiménez hablan de su muerte

La familia de Yeison Jiménez habló desde Manzanares, Caldas, su ciudad natal, donde aún residen varios de sus parientes. Durante la entrevista con el informativo, su tía, María Esneda Jiménez, aseguró que el cantante siempre se mantuvo cercano y atento a las necesidades de su familia: “Siempre estuvo pendiente no solo de nosotros, sino de mucha familia aquí en Manzanares. Muchos dependíamos de él. Para mí es muy duro saber que apenas hace un año él me regaló esta casa y que hoy ya no está con nosotros”, expresó.

Visiblemente conmovida, agregó entre lágrimas: “Donde quiera que él esté, que mi Diosito me lo tenga en un buen lugar. Él se lo merecía todo; era una excelente persona, un excelente ser humano, con un corazón inmenso”.





Por su parte, Juan Camilo García, primo del cantante, también entregó su testimonio a Noticias Caracol. Aseguró que recuerda a Yeison Jiménez con profundo agradecimiento y admiración, destacando que, a pesar de su apretada agenda laboral, nunca dejó de preocuparse por su familia: “Yeison fue un joven que siempre se mantenía muy ocupado, pero nunca descuidó a mi mamá”, concluyó.