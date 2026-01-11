Publicidad

Tía y primo de Yeison Jiménez hablan de la muerte del cantante en Noticias Caracol

Desde Manzanares, Caldas, los familiares de Yeison Jiménez, su tía y su primo, hablaron con Noticias Caracol y aseguraron que el intérprete jamás se olvidó de su familia.

Tía de Yeison Jiménez, entre lágrimas, habla con Noticias Caracol sobre su fallecimiento

Desde Manzanares, Caldas, los familiares de Yeison Jiménez hablaron con Noticias Caracol y aseguraron que el intérprete jamás se olvidó de su familia, te contamos qué dijeron.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
Tía y primo de Yeison Jiménez hablaron de su muerte.